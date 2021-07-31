Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinden, yangından etkilenen Manavgat´a içerisinde su, gıda kolisi ve hayvan yemi bulunan bir TIR dolusu yardım gönderildi.
Antalya´nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınları, Türkiye´yi acıya boğarken Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Kızılay Darıca Şubesi yardım için harekete geçti. Darıca Kaymakamlığı koordinasyonunda, Darıca Belediyesi ve Türk Kızılay´ı Darıca Şubesi iş birliği ile içerisinde gıda kolisi, su ve hayvan yemlerinin olduğu yardım TIR´ı yola çıktı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda ülkemizde meydana gelen yangınlar içimizi çok acıttı. Darıca ailesi olarak Manavgat'a yardım TIR´ı gönderme kararı aldık. Yardım TIR'ımızın içerisinde gıda kolisi, su ve hayvan yemleri mevcut. Bizler elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bu kötü günleri hep beraber geride bırakacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2021-07-31 19:43:24
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