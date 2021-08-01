Kandıra sapağı trafiğine çözüm geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra sapağındaki trafik yükünü azaltmak için yeni bir çalışma başlatacak.

İzmit’in en önemli trafik noktalarından olan eski Kandıra sapağındaki trafik yükünün azaltılması adına çalışma başlatılıyor. D100, Şehit Rafet Karacan Bulvarı, Bağdat Caddesi, Demokrasi Caddesi, Yürüyüş Yolu ve Yüce Rıfat Sokağın kesiştiği bölgede hali hazırda döner kavşak ve trafik ışıkları bulunuyor. Çalışma kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgedeki döner kavşak kaldıracak. Böylece yapılacak ilave düzenlemelerle bölgedeki trafik yükünün önemli bir miktar azaltılması hedefleniyor.

Şerit sayısı 6'ya çıkarılacak

Hafta içinde yapımına başlanacak yeni düzenlemeye göre, Şehit Rafet Karacan Bulvarından gelen şerit sayısı kavşak bölgesinde 6’ya çıkarılacak. 4’ü Yahya Kaptan istikametine doğru, 2’si ise D100’e dönüş yapmak isteyenler tarafından kullanılacak.

Bağdat Caddesinden gelen trafik de düşünüldü

Yine trafik yükünün yoğunlaştığı Bağdat Caddesinden kavşağa gelen yolda şerit sayısı 2’den 3’e çıkarılacak. Böylelikle Bağdat Caddesi istikametinden özellikle D100’e çıkışlar kolaylaştırılacak.

Demokrasi caddesi trafiğine de çözüm olacak

Kavşağın Demokrasi Caddesi bağlantısında da önemli değişikler yapılacak. Bölgedeki pasif yeşil alanlar da kullanılarak kavşak geometrisi iyileştirilecek ve trafik kapasitesi arttırılacak. D100’den gelen araçlar Demokrasi Caddesine iki şeritle bağlanabilecek. Bu güzergahtan kavşağa gelen araçlar ise trafik ışıklarında artık dört sıra halinde bekleyebilecek, o bölgedeki şerit sayısı artırılacak. Ayrıca çalışmalar kapsamında D100 üzerinde otobüs durakları için de cep yapılacak. Böylelikle D100 üzerindeki durak karmaşası da sona erecek.

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