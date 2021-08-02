Korkulukların kırılmasıyla 2'nci kattan düşen kadın öldü

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, korkulukların kırılması sonucu ikinci kattaki evinin penceresinden düşen Saadet Ün (45), hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Topçular Mahallesi Şehit Naki Önder Caddesi üzerinde bulunan binada meydana geldi. Evde yalnız olan Saadet Ün, iddiaya göre ikinci kattaki evinin salonunda pencerenin demir korkulukları kırıldıktan sonra boşluğa düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton zemine düşen Saadet Ün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen Ün'ün yakınları gözyaşı döktü. Saadet Ün'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-08-02 03:29:14



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