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Dünyanın en zor tekniği ile cami duvarları süsleniyor Ebru sanatçıları, hem ilk olmanın, hem de cami duvarlarını süslemenin gururunu taşıyor Cami duvarları, ebru teknesinde özenle yapılan akkaseler ile bezeniyor

İHA

Dünyanın en zor tekniği ile cami duvarları süsleniyor Ebru sanatçıları, hem ilk olmanın, hem de cami duvarlarını süslemenin gururunu taşıyor Cami duvarları, ebru teknesinde özenle yapılan akkaseler ile bezeniyor

Sürekli kullanılan 'akkase ebru' tekniğini, ilk kez cami duvarlarını süslemek için kullanan ebru ustaları, yıllardır emek verdikleri sanatla cami duvarlarını bezemenin gururunu yaşıyor.
Yaklaşık 2 yıl önce Kilis’te harabeye dönen camilerde yapılan tadilat sırasında, cami duvarlarında süslemelerin olmadığı bilgisine ulaşan Hattat Mahmut Şahin, hat ve ebru sanatı alanında yetişen ustalar ile bir araya gelerek, çalışma başlattı. Mahmut Şahin önderliğinde çalışmalara başlayan sanatkarlar, cami duvarları için İsmi Celal (Allah lafzı) İsmi Nebi (Peygamber Efendimizin ismi), Cihar Yari Güzin (Hulafai Raşidin efendilerimizin isimleri) hazırladı.

Dünyanın en zor tekniği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Süsleme Sanatları bölümündeki usta ebru ve hat öğreticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişilik ekip, dünyanın en zor tekniği olarak bilinen, ebru teknesinde hazırlanan ‘akkase yöntem’ ile cami duvarlarını bezedi.

2 yıl önce başladı, hala sürüyor
2 yıl önce Kilis’teki camiler için hattat Mahmut Şahin önderliğinde, ebru ve hat sanatındaki ustalar işbirliğinde başlayan çalışmalar, günümüzde de hala devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Akademi Lise’de ebru öğretmeni olarak görev yapan Meral Oruç, 10 yıldır ebru sanatı ile ilgilendiğini ve onu öğrencilerine öğrettiğini söyledi.

"Camilere akkase tekniği ile ebru yapan tek grubuz"
Akkase tekniğini tüm ebru sanatçılarının kullandığını belirten Oruç, şu ifadeleri kullandı:
"Ebrucularımız bu tekniği kullanıyor fakat Mahmut Şahin hocamız ile yürüttüğümüz camilerdeki Cihar Yari Güzin yazıları akkase tekniğinde ilk kez biz kullandık. Camilere akkase tekniği ile ebru yapan tek grubuz. Yaklaşık 2 senedir devam ediyoruz. Adıyaman’da 12, Kilis’te 14, Gaziantep’te 12 camiyi sanat eserlerimizle süsledik. Mahmut Şahin hocamızın hat ve ebru sanatı öğrencileri olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz"
Sanatkar Meral Oruç, hayırlı bir işe vesile olmaktan gurur duyduğunu belirterek, Mahmut Şahin’e önderliği için teşekkürlerini sundu.

"Camilerde eserlerimiz sergileniyor"
Ebru sanatı alanında 10 yılını geride bıraktığını anlatan Akademi Lise öğretmeni Havva Altunbaş ise “Mahmut hocamıza Kilis’te harap olmuş camiler olduğu, camilerde tadilat yapıldığı ve duvarlarında yazılar olmadığı söylendi. Daha sonra hocamızdan cami duvarları için süsleme talep edildi. Hemen çalışmalara başlayan Mahmut hocamız, cami duvarları için hat sanatı yapmaya başladı. Daha sonra biz ebrucu arkadaşlara da söyledi, bizler de onun önderliğinde çalışmalarımızı yaptık. Camilerde bizim eserlerimiz sergileniyor” dedi.

"Allah rızası için yaptık"
Cami duvarlarını, 10 yıl emek verdiği ebru sanatı ile süslemenin güzel bir duygu olduğuna dikkat çeken Altunbaş, “Biz Allah rızasını gözeterek yaptık. Hiçbir maddi bir gelir beklemedik. Bizim eserlerimiz camilerimizde süsleniyor ve orada namaz kılınıyor. Bu çok güzel bir duygu. İnşallah daha çok yaparız” diye konuştu.

"Sadece 2 şehirde yapılıyor"
Camilere giden akkase yazılarının, sadece Kocaeli ve İstanbul’dan gönderildiğini kaydeden Altunbaş, "Akkase ekibinde ben, Meral Oruç, Nesrin Tokgöz ve Yasemin Coşkun, İstanbul’dan da Meryem Özkaya arkadaşımız yer alıyor” sözlerine ekledi.
Öte yandan, Mahmut Şahin başkanlığındaki hat ve ebru sanatçılarından oluşan ekipte şu isimler yer aldı:
"Havva Altunbaş, Meral Oruç, Yasemin Çoşkun, Nesrin Tokgöz, Ayşe Arslan, Betül Yiğit İnce, İnci Şar, Merve Aytan, Merve Kara Kızılkaya, Reyhan Kurt, Selma Erenoğlu, Yasemin Erenoğlu ve Mahmut Şahin"

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