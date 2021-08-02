İzmit Tiyatro Günleri "Komedya" ile devam edecek

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yerel sahne sanatçılarını desteklemek amacıyla düzenlenen İzmit Tiyatro Günleri, bu akşam Komedya oyunu ile devam edecek.

İzmit Belediyesinin pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan tiyatro toplulukları için düzenlediği İzmit Tiyatro günleri tüm hızıyla devam ediyor. Alternaif Tiyatro oyuncularının Komedya oyunu ile vatandaşlarla buluşacağı etkinlik, bu akşam Alternaif Tiyatro Sahnesi’nde 20.00’de gerçekleşecek. Alternaif Tiyatro Oyuncuları; Meriç Sancaktar, Beste Tatlıses, Balamir Duran, Tolga Özatıcı, Batuhan Uysal, Tufan Serezli, Güngör Akkur ve Barış Ertaş, Metin Sur ve Ceren İçen’in sahneleyeceği ’Komedya’ bu akşam 20.00’de tiyatro severlerle buluşacak. Doğaçlama türünde gerçekleşecek olan oyun ile İzmitliler keyifli bir akşam yaşayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.