Yangında mahsur kalan engelli çalışanı zabıta kurtardı

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İzmit ilçesinde 5 katlı mağazanın depo kısmında çıkan yangında binanın içindeki asansörde mahsur kalan engelli personeli, İzmit Belediyesi zabıta ekipleri kurtardı.

İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi’ndeki 5 katlı bir iş yerinin çatısında başlayan yangını görerek mağaza çalışanlarını uyaran İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mağaza içindeki asansörde mahsur kalan engelli çalışanı kurtardı. Engelli çalışanı asansörden kurtararak dışarı çıkaran zabıta ekipleri, daha sonra ise yangın nedeniyle çatıdan koparak mağaza önüne düşen parçalara karşı vatandaşları ve çalışanları alandan uzaklaştırdı, mağaza önündeki ürünlerin kaldırılmasına yardımcı oldu.

Zabıta ekipleri, itfaiye gelene kadar yaptıkları müdahalelerle olası bir facianın önüne geçti.

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