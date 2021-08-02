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Korkuluğun kırılmasıyla ikinci kattan düşen Saadet, toprağa verildi

DHA

Korkuluğun kırılmasıyla ikinci kattan düşen Saadet, toprağa verildi


İZMİT(Kocaeli),(DHA) İZMİT´te yaslandığı pencerenin korkuluklarının kırılması sonucu ikinci kattan düşerek hayatını kaybeden Saadet Ün (45) son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Topçular Mahallesi Şehit Naki Önder Caddesi üzerinde bulunan binada meydana geldi. Taksici olan eşi işe gittikten sonra evde yalnız kalan Saadet Ün, salondaki pencereden dışarıya bakmak istedi. Saadet Ün, dayandığı pencere korkuluğunun kırılması nedeniyle ikinci kattaki dairenin penceresinden binanın altında bulunan kafenin bahçesine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Saadet Ün´ün hayatını kaybettiğini belirledi. Saadet Ün´ün cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.
Saadet Ün´ün cenazesi bugün Bağçeşme Fatih Camii´nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Ün´ün cenazesine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ün´ün cenazesi Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-08-02 18:09:35

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