Fransız balkondan düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde apartmanın 4. katında bulunan evinin balkonunda yaslandığı demirlerin yerinden çıkması neticesinde beton zemine düşerek hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Naci Önder Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katında bulunan evinde yalnız olduğu sırada Fransız balkonun demirlerine yaslanan Saadet Ün (45) , demirlerin yerinden çıkması neticesinde aşağı düştü. Binanın giriş katında bulunan kafenin şemsiyesinin üzerine düşen Ün, daha sonra beton zemine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Ün’ün cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saadet Ün’ün cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hacıhızır Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ün, Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evli ve 1 çocuk annesi olan Ün’ün yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu.

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