236 yıl hapisle aranan hükümlü, Kocaeli'de yakalandı

Erol POLAT/ DARICA (Kocaeli), (DHA)İNTERNETTEN sattığı beyaz eşyaları teslim etmeyen, hakkında `bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık´ suçundan 236 yıl 8 ay hapis ve 25 bin TL para cezası ile aranan Ahmet Ertan Şahin (52), Kocaeli´nin Darıca ilçesinde yakalandı.
İnternet üzerinden uygun fiyata beyaz eşya satarak, parasını aldığı kişilere ürünleri teslim etmeyen Ahmet Ertan Şahin hakkında Ankara ve Bolu´da 2´şer dava; Tekirdağ, Konya, İstanbul, Turgutlu, Gümüşhane ve Silifke´de 1'er dava açıldı. Hakkında `bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık´ suçundan dava açılan, toplam 236 yıl 8 ay hapis ve 25 bin TL para cezası bulunan Şahin, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli´nin Darıca ilçesinde yakalandı. Ahmet Ertan Şahin, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2021-08-03 10:50:42
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