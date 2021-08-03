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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eray Şamdan 5 Ağustos'ta tatamiye çıkacak

İHA

Eray Şamdan 5 Ağustos'ta tatamiye çıkacak

Kocaeli'de Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün milli karatecisi Eray Şamdan, 5 Ağustos Perşembe günü sabah 06.00’da tatamiye çıkarak, olimpiyat şampiyonluğu için mücadele edecek.
Olimpiyatlara katılma hakkı kazanan Kocaeli’nin tek sporcusu, milli karateci Eray Şamdan, 5 Ağustos Perşembe günü sabah tatamiye çıkarak madalya mücadelesi verecek. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün yıldızı, A Milli Karate Takımı'nın madalya umudu Şamdan, kariyerinin en anlamlı ve en özel turnuvasında tarihe geçmek için mücadele edecek. Genç yaşta elde ettiği başarılarla adından söz ettiren, kategorisinde kırılmadık rekor, elde edilmeyen başarı bırakmayan Kocaeli’nin gururu DARES’li Şamdan, bu kez Olimpiyat madalyası için yeteneklerini sergileyecek.

Tatamiye çıkmaya hazır
Geçtiğimiz hafta milli takım kafilesiyle beraber Japonya'nın başkenti Tokyo’ya giden ve son hazırlıklarını burada yapan Eray Şamdan, tarihi bir zafer için tatamiye çıkmaya hazır. 3 yıl boyunca mücadelesini verdiği olimpiyatlar için kota mücadelesini başarıyla tamamlayarak Tokyo vizesini alan Şamdan, 10 sporcunun yer aldığı Büyük Erkekler 67 kilogram kategorisinde, tarihin en iyisi olmak için mücadele verecek. Kariyerine 7 Avrupa, 1 dünya şampiyonluğu başta olmak üzere yüzlerce madalya sığdıran Şamdan, Türkiye'nin, Tokyo’da en büyük madalya beklentileri arasında yer alıyor.

"Rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz"
Darıca’nın tarihinde olimpiyata gönderdiği ilk, Tokyo’da Kocaeli’nin tek sporcusu olan Eray, madalya sözü vererek tüm sevenlerinden dua ve destek istedi. DARES Teknik Direktörü Adnan Şamdan ise olimpiyatlarda yarışmanın başlı başına bir başarı olduğuna değinerek, şimdi bu başarıyı madalya ile taçlandırmak istediklerini ifade etti. Adnan Şamdan, “Eray’ın çocukluğundan beri hayalini kurduğumuz olimpiyatlarda Ay Yıldızlı bayrağımızı temsil etme hakkını kazandık, şimdi bir de madalya alarak bir rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz. Bizlere güvenenleri hiç mahcup etmedik, 83 Milyonun destekleriyle Japonya’da tarih yazmak istiyoruz" dedi.

Başkan Bıyık başarılar diledi
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da genç sporcuya başarılar dileyerek, “Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusu Eray kardeşimize başarılar diliyorum. Darıca’mızı ve ülkemizi Olimpiyatlarda temsil edecek. Olimpiyatlarda olmayı sonuna kadar hak etmişti. İnşallah madalya ile yurduna dönecek. Bizler de televizyonların başında aynı heyecanı yaşayacağız. Olimpiyatlarda olmak bile başlı başına bir gurur. Ama kendisine güveniyor ve inanıyoruz. İnşallah altın madalya alarak bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandıracak ve İstiklal Marşı’mızı hep birlikte okuyacağız" diye konuştu.

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