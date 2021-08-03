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Emekli olduktan sonra sokak hayvanları için çalışmaya başladı Hayvanları besleyen kadına ünlü sanatçı Abdurahman Delen'den destek

İHA

Emekli olduktan sonra sokak hayvanları için çalışmaya başladı Hayvanları besleyen kadına ünlü sanatçı Abdurahman Delen'den destek

Emekli olduktan sonra Altınova’ya yerleşip sokak hayvanlarını besleyen Mahmure Meral’e ünlü sanatçı Abdurahman Delen’den destek geldi. Ünlü sanatçı Delen, Mahmure Meral ile birlikte çöplükteki barınaklara giderek hayvanları besledi.
Bir bankadan 2004’de emekli olduktan sonra Altınova’ya yerleşen Mahmure Meral o yıllardan beri sokak hayvanlarını besliyor. Altınova’da çeşitli bölgelerinde 200’ün üzerinde sokak hayvanının bakımını üstlenen emekli bankacı Mahmure Meral’e destek ünlü sanatçı Abdurahman Delen’den geldi. Mahmure Meral’in çok sayıdaki sokak hayvanını beslediği çöplükteki barınağa giden Delen, Meral ile birlikte hayvanları besleyerek mama katkısında bulundu. Mahmure Meral Abdurahman Delen’e kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, Adburahman Delen'de vatandaşlara hayvanları korumaları konusunda uyarılarda bulundu.

“Hayvanları sevmeyen, insanları da sevmez”
Duyarlı davranışı için Mahmure Meral'e minnettar olduğunu ifade eden Abdurahman Delen, vatandaşlara hayvanları korumaları yönünde uyarılarda bulunarak, “Bugün çok güzel bir yerde canlarımızı ziyaret ettik. Onlara yem ve su verdik, sevdik. Hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim, hayvanları sevmeyen, insanları da sevmez. Lütfen bu canlılarımı sevelim, sahip çıkalım. Bir kap su, bir kap yiyecek, bunlara verelim, bunlar bizim canlarımız. Bunlara bakınca inanın her konuda faydayı bulacaksınız. Evimde kendi besliyorum, çocuklarım besliyor, dışarıda sokak kedilerine bakıyoruz. Şunu söylemek istiyorum, bunların da yaşama hakkı var. Bunlar da her şeyden önce can. Bu canlara ne olursunuz kıymayalım, bunlara çok iyi bakalım ki hem Allah katında, hem kul katında inanın çok güzel yerlere varırsınız. Ben bugün burada olmaktan onur ve keyif duyuyorum. Mahmura Hanım’a çok teşekkür ediyorum. Bir banka müdiresini düşünün emekli oluyor ve emekli tazminatını, emekli maaşını bunlara harcıyor. Bunlara yedirip içiriyor” dedi.

Hayvanları beslemek için Altınova’da yaşıyor
Emekli olduktan sonra Altınova’ya yerleşerek sokak hayvanlarını beslemeye başladığını ifade eden Mahmure Meral, “2004’de emekli oldum. O zamandan beri Altınova’da yaşıyorum sırf bunlar için. Emekli olduktan sonra bir boşlukta kaldım. Önce bir hayvanlar dedim. Ondan sonra da çok kötü bulaştım. Hem maddi hem manevi çok yoran bir olay. Üzücü bir olay geliyorsun acaba bugün hangisini göremeyeceğim, acaba bir şey oldumu. Haftada bir gün çöplük beslemesine geliyorum diğer günlerde başka bir yerim var. Orada da daha çok hasta, klinikten çıkanları besliyorum. Evimdekiler ayrı. Altınova’nın sokaklarında beslediğim yerler var. Benim insanlardan istediğim kapılarının önüne su koyunlar çok sıcak bir hava var. Bir de arada bir gelip çöplüğü beslerlerse çok mutlu olurum” diye konuştu.

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