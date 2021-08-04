Restoranda çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir restoranın ofisinde iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir alkollü restoranda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre B.K. ve Z.Ş restoranın ofisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K. Z.Ş.’ye ateş etti. Silah sesinin duyulması üzerine odaya giren bir şahıs B.K.’ya ateş etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken yaralı B.K. ve Z.Ş. yakınları tarafından hastaneye götürüldü. B.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı kavgada yaralanan Z.Ş.’nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından restoranda inceleme yapan ekipler restoran çalışanlarını ifadelerini almak üzere üzere polis merkezine götürürken, Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.