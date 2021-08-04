İzmit Belediyesi’nin ücretsiz yüzme kursları devam ediyor

İzmit Belediyesi’nin kapalı yüzme havuzunda, korona virüs kısıtlamalarının kalkması ile birlikte tekrar başlayan 714 yaş arası çocuklara yönelik yüzme kursları, aralıksız devam ediyor.

İzmit Belediyesi’nin “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında uyguladığı ve pandemi kısıtlamalarının kalkmasının ardından yeniden derslerini başlattığı ücretsiz yüzme kursları devam ediyor. İzmit Belediyesi’nin tamamen yenilediği Tepeköy Mahallesi’ndeki kapalı yüzme havuzunda 714 yaş arası çocuklar uzman antrenörler eşliğinde başladıkları yüzme kursuna büyük bir istek ve heyecanla katılıyor.

Her geçen gün ilginin arttığı yüzme kurslarından toplam 330 çocuğa ücretsiz eğitim veriliyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 08.00 ile 12.00 saatleri arasındaki yüzme kursları ile çocuklar, pandeminin stresinden uzaklaşarak, eğlenerek yüzmeyi öğreniyor.

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