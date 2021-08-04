Avrupa şampiyonu yüzücünün hedefi Olimpiyat şampiyonluğu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret eden Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 400 metre serbest stilde altın madalya kazanan Milli yüzücü Batuhan Filiz’i kutladı. Filiz “Hedefim olimpiyat şampiyonluğu” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 611 Temmuz tarihlerinde İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen 2021 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 400 metre serbest stilde 3.50.68’lik derecesiyle altın madalya kazanan Milli yüzücü Batuhan Filiz ile bir araya geldi. Buluşmada belediye koordinatörü Hakan Yalçın da hazır bulundu.

Genç sporcuların her zaman destekçisi olduklarını belirten başkan Hürriyet, Avrupa şampiyonu Batuhan Filiz’i başarısından dolayı tebrik etti. Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün sporcusu olan Batuhan Filiz de Başkan Hürriyet’e teşekkür ederek, yeni hedefinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılarak Türkiye’ye yüzmedeki ilk olimpiyat madalyasını kazandırmak olduğunu söyledi.

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