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CHP Milletvekili Tarhan’ın içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 1 yaralı Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

İHA

CHP Milletvekili Tarhan’ın içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 1 yaralı Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın içinde olduğu otomobil ile başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Tekiner Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın da içinde olduğu sürücüsü öğrenilemeyen 34 DTZ 275 plakalı Audi marka otomobil ile Çetin A. yönetimindeki 41 PU 329 Renault plakalı otomobil, Tekiner Sokak ile Erdal Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada Renault marka otomobilin sürücüsü Çetin A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Milletvekili Tahsin Tarhan ve ismi öğrenilemeyen sürücü ise kazada herhangi bir yaralanma yaşamadı. Kaza sonrası Renault marka otomobil hurdaya dönerken, milletvekilinin aracında ise hafif hasar oluştu.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinde sıkışan Çetin A. kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çetin A. hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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