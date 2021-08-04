Restorandaki cinayet güvenlik kamerasında; 5 kişi gözaltına alındı



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'teki bir restoranda çıkan, Birol Kibar'ın öldüğü, Zeki Şahin'in ise yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, Zeki Şahin'in de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, gece saatlerinde, Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Restorana gelen Birol Kibar ile Zeki Şahin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, Kibar ve Şahin´in yanındaki kişiler de dahil olunca silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Birol Kibar ile Zeki Şahin yaralandı. Yaralılar, yanlarındaki kişiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Birol Kibar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, tedavisinin ardından Zeki Şahin ile kavgaya karıştığı belirlenen M.Ş., B.Y., F.F.B ve Y.C'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-08-04 12:34:54



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