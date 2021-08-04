Kocaeli Şehir Hastanesininin yapımı sürüyor

Kocaeli cephanelik mevkiinde yapımı hızla devam eden ve tamamlandığında Kocaeli'nin en büyük sağlık yatırımı olacak Kocaeli Şehir Hastanesinde inşaat çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.

Kocaeli Şehir Hastanesi inşaat çalışmalarını her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği yerinde inceleme ziyaretleri ile yakından gözlemleyen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, süreci ve çalışmaları takip ediyor. Bölgedeki sağlık hizmetlerine yeni bir boyut kazandıracak Kocaeli Şehir Hastanesi, toplam 368 bin 668 metrekare alana ve 1218 yatak kapasitesine sahip olacak.

Hastanede genel bölümlerin yanı sıra, onkoloji, kalp damar cerrahi merkezi, organ nakli merkezi, yanık tedavi merkezi, tüp bebek merkezi, yataklı fizik tedavi merkezi, diyaliz merkezi, hiperbarik oksijen tedavi merkezi gibi özellikli birimlere de sahip olacak ve gelişmiş teşhis tedavi üniteleriyle, yalnız ilimize değil çevre illere de çok üst düzeyde sağlık hizmeti sunacak.

Dünya standartlarının üstünde planlanan dev sağlık yatırımı, ayrıca bünyesinde yüksek güvenlikli psikiyatri merkezini de barındıracak ve ihtiyaç duyan hastalara hizmet sağlayacak.

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