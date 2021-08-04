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2020 yılında Kocaeli’de dış ticaret hacmi 75.7 milyar dolar oldu 2021’in ilk 7 ayında dış ticaret hacmi 55,1 milyar dolar oldu

İHA

2020 yılında Kocaeli’de dış ticaret hacmi 75.7 milyar dolar oldu 2021’in ilk 7 ayında dış ticaret hacmi 55,1 milyar dolar oldu

Türkiye’nin üretim ve ihracat lokomotifi Kocaeli’nin 2020 yılında dış ticaret hacmi 75.7 milyar dolar oldu. 2021 yılının ilk 7 ayındaki dış ticaret hacmi 55.1 milyar olarak açıklandı.
Türkiye’nin önemli üretim ve ihracat kentlerinden Kocaeli’nde dış ticaret hacmi rakamları açıklandı. Kocaeli Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret bölge müdür yardımcısı Mehmet Yapıcı katıldı. Vali Seddar Yavuz, Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye doğru geldiğini ifade etti.
Kocaeli’de üretim yapan firmaların dış ticareti ile ilgili Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile yapılan çalışmada, önemli veriler elde edildi. Açıklanan verilere göre 2020 yılında Kocaeli’nde üretim yapan firmaların ihracatlarının toplamı 26,6 milyar dolarken, Türkiye İhracat Meclisi’nin ihracat verileri 12,3 milyar dolar olarak açıklandı. Kocaeli gümrüklerinin yaptığı ihracat 11,7 milyar dolar, Kocaeli Gümrükleri dışında yaptıkları ihracat 14,9 milyar dolar olarak belirlendi. Türkiye ihracatından alınan pay ise yüzde 15,6 olarak belirlendi. Bu çalışmalar sonucunda Kocaeli’de üretim yapan firmaların ithalatının 49,1 milyar dolar olduğu tespit edildi. Bu kapsamda Kocaeli’nin dış ticaret hacminin 75,7 milyar dolar olduğu ve Türkiye ithalatından aldığı payın yüzde 22,3 olduğu ifade edildi.

“2021’in ilk 7 ayın verileri”
Ayrıca 2021 yılı ilk 7 aylık dönemde ihracat 19,6 milyar dolar olarak açıklanırken, Türkiye ihracatından alınan pay yüzde 16,2 olarak belirlendi. 2021 yılı ilk 7 aylık dönemde ithalat 35,5 milyar dolar, Kocaeli’nin Türkiye ihracatından aldığı pay ise yüzde 24,2 oldu. Kocaeli’nin dış ticaret hacmi 55,1 milyar dolar olurken, Türkiye dış ticaretindeki payı yüzde 20.5 olarak belirlendi.

“Kocaeli Türkiye’nin yerini belirleyebilecek birkaç şehirden bir tanesidir”
Sanayi üretiminde çok ciddi artışın olduğunu söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Türkiye dünya ile yarışan bilim, sanayi ve teknoloji üssüdür. Kocaeli bu yüzyılda, önümüzdeki yıllarda da Türkiye’nin yerini belirleyebilecek birkaç şehirden bir tanesidir. Bu hem coğrafi konum açısından hem bilim, üretim, sanayi ve teknoloji açısından bu konum aslında bize çok daha üstün bir yer belirliyor. Esasında sanayi üretiminde ve genel anlamda üretimde çok ciddi bir artışın olduğu, özellikle Avrupa piyasası ve diğer piyasaların Türkiye’ye doğru geldiği, siparişlerinin Türkiye’ye gelişi, zaman zaman konteyner bulmakta zorluk çekildiği bir dönem oldu. Bir taraftan pandemi ile mücadele ederken diğer taraftan da pandeminin aslında fırsatları oluştu. Kocaeli’nin bu idealini sürdürebilmesi özellikle yüksek teknolojinin şehrimize gelmesi, artık düşük ve orta teknolojilerin yavaş yavaş başka bölgelere kayması ve tamamıyla dünyada yarışabilir bir alana doğru kaydığını görüyoruz, beklentimiz zaten bu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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