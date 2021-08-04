İzmit'in yardım tırları yarın gece yola çıkacak

Antalya ve çevresi için yağış tahmini

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmit Belediyesinin, Manavgat’ta yaşanan orman yangınında mağdur olan vatandaşlar için başlattığı yardım seferberliğine katılan İzmitlilerden Gıda Bankası’nda toplanan ihtiyaç malzemeleri yarın yola çıkıyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır yangınla büyük bir mücadele veren vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yardım seferberliği başlatılarak tüm İzmitlilere çağrı yapıldı. Manavgat’tan gelen ihtiyaç listesine göre Gıda Bankası’nda toplanan yardımlar 5 Ağustos Perşembe günü (yarın) saat 23.00’de yola çıkacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.