Kocaeli genelinde 59 adet depo inşa ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü kent genelinde 59 adet yeni içme suyu deposu inşa ediyor.

İki milyon nüfusa dayanan Kocaeli’nin su ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Kocaeli geneline hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, şehrin kesintisiz su ihtiyacını karşılamak için baraj ve göller, yerel kaynaklar ile su kuyuları inşa ederek ihtiyaç halinde devreye aldı. İnşaatı devam eden barajlar ile birlikte yıllık 370 milyon metreküp su kapasitesi bulunan Kocaeli’nde yaşayan vatandaşların kesintisiz içme suyu ihtiyacının depolanması için de, 2021 yılı yatırım programı kapsamında, kent genelinde çeşitli kapasitede depoların inşaatı yapılıyor.

Betonarme depolar

Muhtemel su kesintilerine karşı kentin birçok bölgesinde İSU Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen onlarca betonarme içme suyu deposunun yapım çalışmaları sürüyor. Darıca’da 15.000 metreküp, Gebze Balçık’ta ve Kartepe Avluburun’da 5000 metreküp olmak üzere ihtiyaç olan yerlerde 2000, 1000, 500,300,200,100 ve 50 metreküp kapasiteli depolar yapılıyor. Bazılarının betonarme çalışmaları tamamlanarak mekanik çalışmaları sürüyor.

Yeni prekast depolar

Ayrıca 11 ilçeye bağlı birçok kırsal mahallenin içme suyu ihtiyacını karşılamak için de prefabrik betonarme içme suyu depoları (prekast) yapılıyor. İSU Genel Müdürlüğü’nün ilk defa uyguladığı proje ile fabrika ortamında yapılan 25 metreküp kapasiteli prekast depolar, belirlenen yerlerde montajı yapılıyor. İhtiyaca göre imalatı yapılan 50 ve 100 metreküp kapasiteli prekast depolar Körfez Naipköy ve Kalburcu Bektaş Mahallelerinde montajları yapılıyor.

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