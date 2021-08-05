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Elle besliyorlardı, avlanır hale geldi Yuvasından düşen yavru ishak kuşu, yeniden doğaya salınmaya hazırlanıyor

İHA

Elle besliyorlardı, avlanır hale geldi Yuvasından düşen yavru ishak kuşu, yeniden doğaya salınmaya hazırlanıyor

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yuvasından düşen ve Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde rehabilitasyonu yapılan yavru ishak kuşu, kendi yemeğini kendisi avlayabilir hale geldi. Bakıcıların ilk zamanlar elleriyle beslediği ishak kuşunun yeniden doğaya kavuşabilmesine sayılı günler kaldı.
Kocaeli’de yaklaşık 1 ay önce yuvasından düşen, çok küçük bir baykuş türü olan ishak kuşu, vatandaşlar tarafından bulunarak tedavi edilmesi için Darıca ilçesinde içerisinde 300’ün üzerinde tür, 3 binin üzerinde hayvan ve bitkiyi barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’ne getirildi. Daha gözlerini yeni açmış bir yavru olan bu kuşa, hayvanat bahçesinde ilk olarak fiziksel muayene yapıldı. Yeni doğduğu ve ailesinden uzak kaldığı için uçamadığı, kendi başına yemek yiyemediği tespit edilen ishak kuşu, rehabilitasyon sürecine alındı. Burada bakıcıların ilk zamanlar elleriyle beslediği ishak kuşu, gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmalarıyla birlikte kendi yemeğini kendisi avlayabilir hale geldi. Kendisini iyice toparlayan ishak kuşunun, yakın zamanda yeniden doğaya kazandırılması planlanıyor.

"Artık kendisi avını avlayabilecek duruma geldi"
Rehabilitasyonu için kendilerine ulaştırılan bu baykuşun, hayvanat bahçesine geldiğinde henüz çok küçük ve yuvadan yeni düşmüş bir yavru olduğunu belirten Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Baş Bakıcısı Mesut Kaya, "Bu yüzden bir süre onu elle besleme durumunda kaldık. Çünkü kendisi henüz beslenebilecek büyüklükte değildi. Bir süre elle besledik, ağzına biz yem vererek besliyorduk, şırıngayla su vererek besliyorduk. Ama bunu mümkün olduğunca kısa süreli yapmaya çalıştık. Kendisi ne zaman ki alışmaya başlayınca, kendisi yemeye başlayınca biz elle beslemeyi bıraktık. Bunun sebebi de bu hayvanı doğaya geri kazandıracağımız için yiyeceğini kendisi kazanabilme alışkanlığını edinebilsin diye, yani bakıcısı ve insanlarla bağ kurmaması adına çok fazla onlara ilgi göstermiyoruz. Bize bağlanmaması adına çok ilgi göstermiyoruz hayvanlara. Artık kendisi avını avlayabilecek duruma geldi. Önümüzde çok uzun bir süreç kalmadı. Zorlu süreci atlattık, riskli dönemi atlattık. Artık kendini kurtardı. Bir süre daha bizimle olacak. Bizi mutlu eden tarafı artık kendisi avlanabiliyor. Canlı yeme tepkisi çok güzel ve inşallah yakın zamanda kendisini doğaya kavuşturacağız" dedi.

"Yavru olduğu için uçamıyor"
Baykuşun kendilerine ulaştırıldığında fiziksel bir problemi olmadığını kaydeden Kaya, "Fiziksel bir muayene yaptık kendisine. Fiziksel herhangi bir sıkıntısı yoktu. Yavru olduğu için uçamıyor. Bunun sebebi de çok küçük bir yavru olması. Yavrumuzun sorunu annesinden, ailesinden uzak kalması. Yuvadan düşmüştü ve vatandaşlarımız bularak bize getirdiler. Vatandaşlarımızdan isteğimiz şu; bu tarz sıkıntılı durumda hayvanları buldukları zaman vakit kaybetmeden hayvanları bize ulaştırsınlar. Biz de elimizden gelen çabayı göstererek onları doğaya yeniden kazandıralım" diye konuştu.

"Yaban hayvanları için süre çok önemlidir"
Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin bünyesinde bir rehabilitasyon merkezi bulunduğunun altını çizen Veteriner Hekim Ezgi Vatansever Çelik ise, “Bu merkezimize her yıl özellikle üreme zamanı 20’nin üzerinde kuş türü, sürüngenler ve ayrıca memeliler de gelir. Bunların rehabilitasyonlarını gerçekleştirip doğaya salarız. Bunu yapma şeklimiz de şudur; Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile bir protokolümüz var. Bu bölgede bulunan tüm hayvanlar öncelikle bize gelir. Durumu değerlendirilir, karantina süreci belirlenir, ‘Hayvan hemen doğaya dönebilir mi?’, belli türler çok fazla rehabilitasyonun kaldırmazlar. Bunları değerlendiririz ve rehabilitasyon süreci kapsamına alırız. Süresi bittikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileriyle birlikte doğaya salınmasını gerçekleştiririz. Rehabilitasyon merkezimizde her yıl en az 20 tür, 200’ün üzerinde hayvanın rehabilitasyon sürecini tamamlayıp doğaya kazandırıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan isteğimiz şu; buldukları hayvanı bir an önce ya bize ya da bulundukları bölgedeki Milli Parklar yetkililerine ulaşarak teslim etmeleri. Bu tarz yaban hayvanları için süre çok önemlidir. Evde besleme çalışmaları, kedi, köpek gibi davranmak çok uygun olmuyor. Bir an önce bize getirirlerse hiçbir ücret talep etmeden, tamamen Doğa Koruma ve Milli Parkların desteğiyle hayvanları teslim alıp rehabilitasyon sürecini başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

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