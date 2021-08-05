Kocaeli'den 17 araç ve 55 personel yangın bölgelerinde

Kocaeli Valiliği, 1'i ambulans olmak üzere 17 araç ve 55 personelin yangın bölgelerinde görevlendirdiğini duyurdu.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin birçok noktasında art arda yangınların meydana geldiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ciğerlerimizi yakan orman yangınlarında hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz.

Ciğerimiz, canımız olan doğal yaşamın vazgeçilmezi ormanlarımızın kurtarılması için valiliğimiz Koordinesi, tüm kurum ve kuruluşlarımız ile yerel yönetimlerimizin seferberliğinde biri ambulans olmak üzere 17 araç ve 55 personelimiz Ege ve Akdeniz bölgelerine gönderilmiştir. Zaman; birlik, beraberlik ve dayanışma zamanıdır. Kocaeli olarak yaraların sarılması için gerekli her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz. İklimi, doğal bitki örtüsü ve güzellikleri ile öne çıkan ülkemizin ormanlarında çıkan yangınlardan etkilenen ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkânlarıyla seferber olduğu mücadele çalışmalarında yer alan, cansiperane bir şekilde görev yapan ekiplerimize, gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlarımıza da şükranlarımızı sunuyor, kolaylıklar diliyoruz"

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