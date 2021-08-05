Dilovası’nda kaçak yapılar yıkılıyor

Dilovası Belediyesi tarafından ilçede tespit edilen 11 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Daha sağlıklı, estetik ve modern bir şehir oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediyesi, yasal ve hukuk çerçevesinde uygun olmayan tüm kaçak yapıların ortadan kaldırılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kanun dışı tüm yapılarla ilgili denetimleri sıklaştıran belediye ekipleri, uygunsuz yapılarla ilgili önceki gün 11 kaçak ahır ile ilgili olarak yıkım gerçekleştirdi. Tavşancıl ve Mimar Sinan Mahalleri çevresinde bulunan 11 tane ahır, içerisinde bulunan hayvanlar tahliye edilerek güvenlik önlemleri eşliğinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yıkıldı.

"Mücadelemiz sürecek"

Vatandaşları kaçak yapı konusunda duyarlı olmaya davet eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Kaçak yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Kaçak yapıya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Halkımız bilsin ki yasalar bunu gerektiriyor. Bu yüzden herhangi bir inşaat, ya da yapı yapmak isteyen vatandaşlarımızdan ricam; çalışmalarına başlamadan önce mutlaka Belediye İmar İşleri Müdürlüğümüze müracaat etsinler ve gerekli olan tüm yasal prosedürü başlatsınlar. Aksi halde bu durumda hem vatandaşımız, hem de bizler vicdanen üzüntü duyuyoruz. Kaçak yapı ile mücadelemiz belirlenen yıkım programı dâhilinde devam edecektir" dedi.

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