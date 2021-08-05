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CHP'li Salıcı: Çözüm Paris İklim Anlaşması'ndan geçiyor

DHA

CHP'li Salıcı: Çözüm Paris İklim Anlaşması'ndan geçiyor


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, dünyada küresel ısınma sorunu olduğunu belirterek, "Paris İklim Anlaşması'nı onaylamaktan kaçınan bir iktidar ile karşı karşıyayız. İklim anlaşmasını onayladıklarında felaketlerle ilgili tedbirler alınması gerekiyor. İklim krizini küresel ölçekte ortadan kaldıracak tedbirleri tüm dünya ülkeleriyle beraber kaldırmak gerekiyor. Onun da çözümü Paris İklim Anlaşması'ndan geçiyor" dedi.
CHP'nin, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otelde düzenlediği bölge toplantısına; CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, milletvekilleri, il başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları katıldı. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, toplantıda yaptığı konuşmada, "Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Yangın, salgın ve derin bir ekonomik burhan dört bir yanımızı sarmış durumda ve 8 gündür yanarken 8 canımızı kaybettik. Gelir ve emek sağlayan hayvanlarını kaybeden, yıllardır evlerine yatırım yapmış olanların geçmişini ve geleceğini kaybettiği yangınlarda yanıyoruz. Tam 18 aydır salgınla baş başa bırakıldık. Salgını değil, yangını değil algıyı yöneten bir iktidarın elinde toplum olarak krizle baş başa bırakıldık. 10 milyon haneye düşmüş işsizlik yangını ile baş başayız. Yüzde 20'lere dayanmış resmi enflasyonun altında hayat pahalılığı ile ezilen halk o ağır yükün karşısında tek başına bırakılmış. Sadece yoksulluk, hayat pahalılığı ile değil aynı zamanda büyük bir borç yüküyle bırakılmış. Bugün vatandaşlarımızın tüketici olarak sisteme bankalara borcu 967 milyar liraya ulaşmış. Tüm bu felaketler bir kader değil işin fıtratından kaynaklı değil. Kurulmuş olan düzenin siyasi iktidarın bilerek isteyerek açık siyasi tercihlerle kurmuş olduğu bir düzenin yıkımını yaşıyoruz. İşte umut işte burada yatıyor" dedi.
'DÜNYADA KÜRESEL ISINMA SORUNU VAR'
Küresel ısınma sorunu olduğunu kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da "İlk defa mı yangınlar yaşıyoruz? Hayır. Dünyanın bir küresel ısınma sorunu var. Biz Akdeniz ülkesiyiz. Yangın, sel başka afetlerle karşılaşıyoruz. Dünyada bir küresel ısınma sorunu var. Buzullar eriyor ve deniz seviyesinde yükselme var. Yangınlardan hemen önce özellikle Karadeniz bölgesinde sık sık sel felaketleriyle karşılaştık, yangınlar ve pandemiyle karşılaştık. Bütün bu yaşadıklarımızın ortak bir noktası var. Bunların küresel ısınmadan kaynaklandığı ve bunların önlenebileceği çok açıkken, bizim de çağrılarını yapmış olmamıza rağmen Paris İklim Anlaşması'nı onaylamaktan kaçınan bir iktidar ile karşı karşıyayız. İklim anlaşmasını onayladıklarında söylediğimiz felaketlerle ilgili tedbirler alınması gerekiyor. Tüm dünya ile birlikte tedbirler alınması gerekiyor. İklim krizini küresel ölçekte ortadan kaldıracak tedbirleri tüm dünya ülkeleriyle beraber kaldırmak gerekiyor. Onun da çözümü Paris İklim Anlaşması'ndan geçiyor. 11 belediye başkanımız, 'Uçaklar için 4 milyon doları vermeye hazırız' dedi. 4 milyon dolar ayrılmadığı için ülkemiz yanıyor. Daha önce 50 milyon dolar yok, diye tank palet fabrikasını Katarlılara veriliyor. 2019 Aralık sonunda Çin'de salgın ortaya çıktı. Başka ülkelere sıçradı ve komşu ülkelerde görüldü ve sonra da ülkemizde görüldü. Bugün hala vaka sayıları 25 binleri geçmiş 27 binlere dayanmış durumda" diye konuştu.
'ORMANIN ÇIĞLIĞINI HİÇ BÖYLE HİSSETMEMİŞTİM'
Yangının başladığı gün orada olduğunu belirten CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise "Yangının başladığı gün oradaydım. Kendimi hiç böyle çaresiz hissetmedim. Hayatımda çok çığlık duydum ama ormanın çığlığını hiç böyle hissetmemiştim. Tüm canlıları, ağaçlarıyla birlikte bir orman çığlık atıyordu. İnsanlık bu kadar zulmün kucağına terk edilemez. CHP´li bütün arkadaşlarımızla beraber 'Millet İttifakı' ile seçilen CHP´li arkadaşlarımız derhal bir araya geldiler. Bu büyük yangın ve facia ile ilgili koordine oldular. Gelen yardımların ve ekiplerin düzgün çalışabilmeleri için Muğla ve Marmaris'e duyuruldu ve ihtiyaç sahiplerine toplananlar gönderildi" dedi.DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-08-05 13:24:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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