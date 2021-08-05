Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan çocuklarını, gözyaşları içerisinde izlediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan çocuklarını, gözyaşları içerisinde izlediler

DHA

Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan çocuklarını, gözyaşları içerisinde izlediler


Ergün AYAZ Erol POLAT / DARICA-KOCAELİ),(DHA)Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda karate erkekler 67 kiloda gümüş madalya kazanan Eray Şamdan'ın, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan anne ve babası, yarı final ve final mücadelelerini gözyaşları içinde izledi. Gururlu olduklarını ifade eden baba Adnan Şamdan, "Final yapmak büyük ayrıcalık, olimpiyat madalyası ülkemize hayırlı olsun" dedi.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda karate erkekler 67 kiloda yarışan Eray Şamdan, yarı finalde Ürdünlü rakibi Rahman Abdel Almasatfa ile karşılaştı. Rakibini 2-0'lık skorla mağlup eden Eray, finalde Fransız sporcu Steven Da Costa ile eşleşti. Final mücadelesinde Fransız rakibine 5-0 mağlup olan Eray Şamdan gümüş madalyanın sahibi oldu. Yarı final ve final maçlarını Darıca Belediyesi'nde düzenlenen organizasyonda takip eden baba Adnan Şamdan ve anne Nevriye Şamdan karşılaşmayı büyük heyecan içerisinde izledi. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Eray'ın ailesi ve Darıca Belediyesi'nin spor okullarında eğitim alan öğrenciler heyecanla karşılaşmaları takip etti. Yarı final karşılaşması başladığı ilk anda baba Adnan Şamdan gururlanarak gözyaşı dökerken, anne Nevriye Şamdan yaşadığı heyecandan dolayı elleriyle gözlerini kapatarak bir süre karşılaşmayı izleyemedi.
BABA ADNAN ŞAMDAN: İNŞALLAH BİR SONRAKİ OLİMPİYATLARDA BUNU TELAFİ EDER VE ALTIN KAZANIRIZ
Kazanılan gümüş madalyanın kendilerine büyük bir gurur yaşattığını ifade eden Adnan Şamdan, "İyi bir başarı. Karate ilk defa olimpiyatlara girdi, ilk defa yarışıyoruz ve ilk yarışmamızda finale kadar çıkmamız çok güzel bir başarı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Final maçının başlangıcında rakibin aldığı bir puan konsantrasyonumuzu düşürdü. İnşallah bir sonraki olimpiyatlarda bunu telafi eder ve altın kazanırız. Final yapmak büyük ayrıcalık olimpiyat madalyası ülkemize hayırlı olsun. Biz dünden beri maç saatini öğrendiğimiz anda heyecandan sabaha kadar uyuyamadık. Bu saate kadar bekledik. Tahmin edilemez bir mutluluk yaşıyoruz" diye konuştu.
ANNE NEVRİYE ŞAMDAN: ÇOK GURURLUYUZ
Karşılaşmayı büyük bir heyecan içerisinde takip eden anne Nevriye Şamdan, çok gururlandıklarını belirterek, "Bizim için madalyanın rengi hiç fark etmiyor. Sonuç olarak çocuğum başarılı oldu ve güzel bir derece yaptı. Gururla ülkesini temsil etti, bizim için en önemlisi o. Ben normalde heyecandan maçları hiç izlemiyorum sonradan tekrarını izliyorum. Bugün burada olduğumuz için kısa kısa aralarda baktım. Çok heyecanlanıyorum, Eray'ı orada görmeye dayanamıyorum. Çok gururluyuz" ifadelerini kullandı.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Çok heyecanlıydık, bu gece sabaha kadar uyuyamadık. Sabah 06.30'dan beri maçlarını takip ediyoruz. Hem kent olarak hem de sosyal medyada komple Eray'a kenetlenmiş durumdaydık. Kendisini kutluyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / Darıca Ergün AYAZ-Erol POLAT
2021-08-05 16:14:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tırla gelen göçmenleri, taksiyle taşıyan şoförler tutuklandı
YEREL HABERLER Tırla gelen göçmenleri, taksiyle taşıyan şoförler ...
Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza Akaryakıt istasyonu içerisinde kamyonet, otomobille çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza Akaryakıt ...
Evinin çalan kapısını açtı, silahla vuruldu Evine gelen eli silahlı şahsın vurduğu vatandaş yaralandı
YEREL HABERLER Evinin çalan kapısını açtı, silahla vuruldu Evine ...
Kocaeli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kocaeli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar
YEREL HABERLER Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına ...
CHP'li Salıcı: Çözüm Paris İklim Anlaşması'ndan geçiyor
YEREL HABERLER CHP'li Salıcı: Çözüm Paris İklim Anlaşması'ndan ...
Dilovası’nda kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Dilovası’nda kaçak yapılar yıkılıyor
Kent Konut’tan sağlık çalışanlarına müjde
YEREL HABERLER Kent Konut’tan sağlık çalışanlarına müjde
Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor Kocaeli ormanlarında özel harekatlı, dronlu denetim Ormanlar hem havadan hem de karadan denetleniyor
YEREL HABERLER Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle ...
Başiskele'de çöp konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER Başiskele'de çöp konteynerleri yenileniyor
Gebze'den Marmaris’e destek
YEREL HABERLER Gebze'den Marmaris’e destek
Olimpiyat heyecanı dev ekranda
YEREL HABERLER Olimpiyat heyecanı dev ekranda
İş yerinde çıkan yangını hortum ve yangın tüpleri ile söndürmeye çalıştılar
YEREL HABERLER İş yerinde çıkan yangını hortum ve yangın tüpleri ile ...
Kocaeli'den 17 araç ve 55 personel yangın bölgelerinde
YEREL HABERLER Kocaeli'den 17 araç ve 55 personel yangın ...
Elle besliyorlardı, avlanır hale geldi Yuvasından düşen yavru ishak kuşu, yeniden doğaya salınmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Elle besliyorlardı, avlanır hale geldi Yuvasından ...
İzmit Belediyesi, YKS tercihlerinde öğrencilere danışmanlık desteği veriyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, YKS tercihlerinde öğrencilere ...
El emeği kazanca dönüşüyor
YEREL HABERLER El emeği kazanca dönüşüyor
Kartepe'de ormanların kontrolü sürüyor
YEREL HABERLER Kartepe'de ormanların kontrolü sürüyor
Kocaeli genelinde 59 adet depo inşa ediliyor
YEREL HABERLER Kocaeli genelinde 59 adet depo inşa ediliyor
Ev becerileri ve anne çocuk atölyeleri kursiyerleri belgelerini aldı
YEREL HABERLER Ev becerileri ve anne çocuk atölyeleri kursiyerleri ...
Fabrikadan LPG tüpünün patlamasıyla çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Fabrikadan LPG tüpünün patlamasıyla çıkan yangın ...
Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tekel bayisinin deposu alevlere teslim oldu
İzmit'in yardım tırları yarın gece yola çıkacak
YEREL HABERLER İzmit'in yardım tırları yarın gece yola çıkacak
Kocaeli Valisini kızdıran "piknik" mesajları Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: "Türkiye yanıyor, bugün piknik günü mü" "Mangal yakmayıver be kardeşim"
YEREL HABERLER Kocaeli Valisini kızdıran "piknik" mesajları Kocaeli ...