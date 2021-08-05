Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı Çalıntı otomobille polisin “dur” ihtarına uymayan şahıslar, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandı Polis ekipleri, şahısları yakalayabilmek için otomobilin lastiklerine ateş açtı Çalıntı otomobille kaçmaya çalışan kadın polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı Çalıntı otomobille polisin “dur” ihtarına uymayan şahıslar, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandı Polis ekipleri, şahısları yakalayabilmek için otomobilin lastiklerine ateş açtı Çalıntı otomobille kaçmaya çalışan kadın polis ekiplerine zor anlar yaşattı

İHA

Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı Çalıntı otomobille polisin “dur” ihtarına uymayan şahıslar, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandı Polis ekipleri, şahısları yakalayabilmek için otomobilin lastiklerine ateş açtı Çalıntı otomobille kaçmaya çalışan kadın polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak otomobille kaçan 1’i kadın 3 kişi, kovalamaca neticesinde yakalandı. Aracı sokak arasına park eden şahısların, değiştirdikleri otomobilin plakasını ve bir tabancayı ise ağaçlık alana attıkları ortaya çıktı.
Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D130 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D100 Karayolu’nda Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS) düşen bir otomobilin çalıntı olduğunu tespit eden şahıslar aracı Körfez ilçesinde durdurmak istedi. Polis ekiplerini fark eden otomobildeki sürücü, ekiplerin “Dur ihtarına uymayarak İzmit istikametinde kaçmaya başladı. Ekipler tarafından araç takibe alındı. Derince ilçesinde kaçan otomobilin sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen bir polis aracına çarptı. Polis ekipleri otomobilin lastiklerine ateş açarak durdurmaya başladı. Lastiği patlayan otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan bir vatandaşın aracına daha çarptı. Daha sonra D100 Karayolu’ndan ayrılan şahıs İzmit ilçesi Şirintepe Mahallesi’ne girdi. Şahıslar, otomobili Şirintepe Mahallesi Nazlı Sokak’ta park edip plakasını değiştirerek, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandılar
Kaçmaya çalışan 1’i kadın toplam 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli kadın, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kendisini yere atan kadın, hamile olduğunu iddia ederek ekiplerden kurtulmaya çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ekiplere zorluk çıkartan katın ambulansa alınarak, polis eşliğinde hastaneye götürüldü. Daha sonra olay yerine gelen kadının eşi ise, ekiplere zorluk çıkartması sebebi ile gözaltına alındı. Şahıslar yapılan üst aramalarının ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı
Polis ekipleri şahısların park edip, üzerindeki plakayı değiştirdiği araç üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sırasında şahısların, aracın üzerindeki plakayı park ettikten sonra değiştirdikleri belirlendi. Daha sonra bölgede aramalarda bulunan ekipler, sokak üzerindeki ağaçlık alanda şahısların attığı plakalar ve 1 adet tabanca buldu. Ekipler tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, otomobilin İstanbul’da çalındığı belirlendi. Otomobil daha sonra incelenmek üzere otoparka çekildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan çocuklarını, gözyaşları içerisinde izlediler
YEREL HABERLER Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ...
Eray Şamdan’ın babası göz yaşlarını tutamadı Eray Şamdan'ın annesi heyecandan müsabakaları izleyemedi
YEREL HABERLER Eray Şamdan’ın babası göz yaşlarını tutamadı Eray ...
D130’de iki tır çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER D130’de iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan çocuklarını, gözyaşları içerisinde izlediler
YEREL HABERLER Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ...
Tırla gelen göçmenleri, taksiyle taşıyan şoförler tutuklandı
YEREL HABERLER Tırla gelen göçmenleri, taksiyle taşıyan şoförler ...
Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza Akaryakıt istasyonu içerisinde kamyonet, otomobille çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza Akaryakıt ...
Evinin çalan kapısını açtı, silahla vuruldu Evine gelen eli silahlı şahsın vurduğu vatandaş yaralandı
YEREL HABERLER Evinin çalan kapısını açtı, silahla vuruldu Evine ...
Kocaeli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kocaeli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar
YEREL HABERLER Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına ...
CHP'li Salıcı: Çözüm Paris İklim Anlaşması'ndan geçiyor
YEREL HABERLER CHP'li Salıcı: Çözüm Paris İklim Anlaşması'ndan ...
Dilovası’nda kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Dilovası’nda kaçak yapılar yıkılıyor
Kent Konut’tan sağlık çalışanlarına müjde
YEREL HABERLER Kent Konut’tan sağlık çalışanlarına müjde
Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor Kocaeli ormanlarında özel harekatlı, dronlu denetim Ormanlar hem havadan hem de karadan denetleniyor
YEREL HABERLER Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle ...
Başiskele'de çöp konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER Başiskele'de çöp konteynerleri yenileniyor
Gebze'den Marmaris’e destek
YEREL HABERLER Gebze'den Marmaris’e destek
Olimpiyat heyecanı dev ekranda
YEREL HABERLER Olimpiyat heyecanı dev ekranda
İş yerinde çıkan yangını hortum ve yangın tüpleri ile söndürmeye çalıştılar
YEREL HABERLER İş yerinde çıkan yangını hortum ve yangın tüpleri ile ...
Kocaeli'den 17 araç ve 55 personel yangın bölgelerinde
YEREL HABERLER Kocaeli'den 17 araç ve 55 personel yangın ...
Elle besliyorlardı, avlanır hale geldi Yuvasından düşen yavru ishak kuşu, yeniden doğaya salınmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Elle besliyorlardı, avlanır hale geldi Yuvasından ...
İzmit Belediyesi, YKS tercihlerinde öğrencilere danışmanlık desteği veriyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, YKS tercihlerinde öğrencilere ...
El emeği kazanca dönüşüyor
YEREL HABERLER El emeği kazanca dönüşüyor
Kartepe'de ormanların kontrolü sürüyor
YEREL HABERLER Kartepe'de ormanların kontrolü sürüyor
Kocaeli genelinde 59 adet depo inşa ediliyor
YEREL HABERLER Kocaeli genelinde 59 adet depo inşa ediliyor
Ev becerileri ve anne çocuk atölyeleri kursiyerleri belgelerini aldı
YEREL HABERLER Ev becerileri ve anne çocuk atölyeleri kursiyerleri ...