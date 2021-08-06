Başiskele Belediyesi’nden üniversite adaylarına danışmanlık desteği

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Başiskele Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere, tercih sürecinde rehberlik ve danışmanlık desteği verecek.

Genci Âlâ Modeli ile gençlere yönelik hizmetlerini aralıksız sürdüren Başiskele Belediyesi GençBüs Mobil Gençlik Merkezi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilerin ayağına giderek tercih sürecinde rehberlik ve danışmanlık desteği verecek.

Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman rehber öğretmen eşliğinde “YKS rehberlik ve danışmanlık hizmeti” alacak olan üniversite adayları, sınavda kazandıkları puana göre kendileri için en uygun mesleği ve en güzel eğitimi sunacak olan üniversiteyi tercih edebilecek.

YKS tercih süresi boyunca her gün bir mahallede gençleri ağırlayacak olan GençBüs Mobil Gençlik Merkezi’nin ilk durağı bugün Barbaros Semt Meydanı olacak. Uzman eğitmen eşliğinde gelecek planlaması yapmak isteyen öğrenciler, 15.00 ile 19.00 saatleri arasında YKS Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetini ücretsiz olarak alabilecekler.

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