Başkan Aygün, itfaiye merkezini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aygün, itfaiye merkezini ziyaret etti

İHA

Başkan Aygün, itfaiye merkezini ziyaret etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti.
Türkiye genelinde son sekiz günde 44 ilde çıkan 197 orman yangınının 185'i kontrol altına alınırken, devam eden yangınların söndürülmesi için de başta itfaiye teşkilatları olmak üzere tüm ilgili birimler özveriyle görev yapıyor. 5 ilde 12 orman yangınını söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürerken itfaiyeciler gece, gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Derince’de yer alan İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret ederek, kahraman itfaiyecilerle bir araya geldi.
İtfaiyecilere teşekkür eden Başkan Aygün, “Yangın bölgesinde canla, başla mücadele eden itfaiye ve diğer kahraman personellerimize çok şey borçluyuz. Sizlerin nezdinde kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit'ten Manavgat'a yardım tırı
YEREL HABERLER İzmit'ten Manavgat'a yardım tırı
Akmeşe Motocross Parkurunda antrenman turları başladı
YEREL HABERLER Akmeşe Motocross Parkurunda antrenman turları başladı
Kocaeli’de hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor
Çınar Çocuk Evi öğretmen adayları yazılı sınavda ter döktü
YEREL HABERLER Çınar Çocuk Evi öğretmen adayları yazılı sınavda ter ...
Başiskele Belediyesi’nden üniversite adaylarına danışmanlık desteği
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi’nden üniversite adaylarına ...
Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar
YEREL HABERLER Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı Çalıntı otomobille polisin “dur” ihtarına uymayan şahıslar, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandı Polis ekipleri, şahısları yakalayabilmek için otomobilin lastiklerine ateş açtı Çalıntı otomobille kaçmaya çalışan kadın polis ekiplerine zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya ...
Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan çocuklarını, gözyaşları içerisinde izlediler
YEREL HABERLER Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ...
Eray Şamdan’ın babası göz yaşlarını tutamadı Eray Şamdan'ın annesi heyecandan müsabakaları izleyemedi
YEREL HABERLER Eray Şamdan’ın babası göz yaşlarını tutamadı Eray ...
D130’de iki tır çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER D130’de iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan çocuklarını, gözyaşları içerisinde izlediler
YEREL HABERLER Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ...
Tırla gelen göçmenleri, taksiyle taşıyan şoförler tutuklandı
YEREL HABERLER Tırla gelen göçmenleri, taksiyle taşıyan şoförler ...
Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza Akaryakıt istasyonu içerisinde kamyonet, otomobille çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza Akaryakıt ...
Evinin çalan kapısını açtı, silahla vuruldu Evine gelen eli silahlı şahsın vurduğu vatandaş yaralandı
YEREL HABERLER Evinin çalan kapısını açtı, silahla vuruldu Evine ...
Kocaeli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kocaeli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar
YEREL HABERLER Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına ...
CHP'li Salıcı: Çözüm Paris İklim Anlaşması'ndan geçiyor
YEREL HABERLER CHP'li Salıcı: Çözüm Paris İklim Anlaşması'ndan ...
Dilovası’nda kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Dilovası’nda kaçak yapılar yıkılıyor
Kent Konut’tan sağlık çalışanlarına müjde
YEREL HABERLER Kent Konut’tan sağlık çalışanlarına müjde
Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle koruyor Kocaeli ormanlarında özel harekatlı, dronlu denetim Ormanlar hem havadan hem de karadan denetleniyor
YEREL HABERLER Emniyet tüm birimleriyle ormanları böyle ...
Başiskele'de çöp konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER Başiskele'de çöp konteynerleri yenileniyor
Gebze'den Marmaris’e destek
YEREL HABERLER Gebze'den Marmaris’e destek