18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu

İHA

18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir birlikte yaşadığı erkek arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Hilal Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Sude Akarsu, bir süredir beraber yaşadığı erkek arkadaşı O.Ö’nün evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Öztürk, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybetti
Başından vurulduğu belirlenen Sude Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sude’nin cenazesi, otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Sude’nin cenazesi ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili Sude’nin öldüğü sırada evde bulunan O.Ö. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. O.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Sude’nin ölümü ile ilgili polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi koştu Motosikletten düşen gencin ilk müdahalesini trafik polisi yaptı
YEREL HABERLER Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi ...
Çayırova'da altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çayırova'da altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
Gebze'den yangın bölgesine yardım eli
YEREL HABERLER Gebze'den yangın bölgesine yardım eli
Başkan Aygün, itfaiye merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Aygün, itfaiye merkezini ziyaret etti
İzmit'ten Manavgat'a yardım tırı
YEREL HABERLER İzmit'ten Manavgat'a yardım tırı
Akmeşe Motocross Parkurunda antrenman turları başladı
YEREL HABERLER Akmeşe Motocross Parkurunda antrenman turları başladı
Kocaeli’de hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor
Çınar Çocuk Evi öğretmen adayları yazılı sınavda ter döktü
YEREL HABERLER Çınar Çocuk Evi öğretmen adayları yazılı sınavda ter ...
Başiskele Belediyesi’nden üniversite adaylarına danışmanlık desteği
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi’nden üniversite adaylarına ...
Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar
YEREL HABERLER Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı Çalıntı otomobille polisin “dur” ihtarına uymayan şahıslar, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandı Polis ekipleri, şahısları yakalayabilmek için otomobilin lastiklerine ateş açtı Çalıntı otomobille kaçmaya çalışan kadın polis ekiplerine zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya ...
Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan çocuklarını, gözyaşları içerisinde izlediler
YEREL HABERLER Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ...
Eray Şamdan’ın babası göz yaşlarını tutamadı Eray Şamdan'ın annesi heyecandan müsabakaları izleyemedi
YEREL HABERLER Eray Şamdan’ın babası göz yaşlarını tutamadı Eray ...
D130’de iki tır çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER D130’de iki tır çarpıştı: 1 yaralı
Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan çocuklarını, gözyaşları içerisinde izlediler
YEREL HABERLER Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ...
Tırla gelen göçmenleri, taksiyle taşıyan şoförler tutuklandı
YEREL HABERLER Tırla gelen göçmenleri, taksiyle taşıyan şoförler ...
Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza Akaryakıt istasyonu içerisinde kamyonet, otomobille çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza Akaryakıt ...
Evinin çalan kapısını açtı, silahla vuruldu Evine gelen eli silahlı şahsın vurduğu vatandaş yaralandı
YEREL HABERLER Evinin çalan kapısını açtı, silahla vuruldu Evine ...
Kocaeli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kocaeli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına daldılar
YEREL HABERLER Yangın evlerine sıçramasın diye dumanların arasına ...
CHP'li Salıcı: Çözüm Paris İklim Anlaşması'ndan geçiyor
YEREL HABERLER CHP'li Salıcı: Çözüm Paris İklim Anlaşması'ndan ...
Dilovası’nda kaçak yapılar yıkılıyor
YEREL HABERLER Dilovası’nda kaçak yapılar yıkılıyor