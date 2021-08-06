TFF 2. Ligi PlayOff maçları sonucu şampiyon olan ve TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’un şampiyonluk kupası Körfez’de taraftarla buluştu. Başkan Söğüt de yanan meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde kupayı havaya kaldırdı.

TFF 2. Ligi PlayOff maçları sonucu şampiyon olan ve TFF 1. Lig’e yükselen Kocaelispor’un şampiyonluk kupası Körfez’de taraftarla buluştu. Tütünçiftlik’te gerçekleştirilen buluşmaya Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo, dernek yöneticileri ve çok sayıda taraftar katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı gecede Başkan Şener Söğüt’ün kupayı havaya kaldırması ile birlikte meşaleler tek tek yakıldı. ‘Şampiyon Kocaelispor’ sesleri ile inleyen Körfez’de araç sürücüleri de kornalar ile coşkuya ortak oldu. Daha sonra taraftarlar kupa ile tek tek fotoğraf çektirdi. Başkan Şener Söğüt, Kocaelispor’un bu kentin ortak değeri ve en önemli markası olduğunu söyleyerek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın destekleri, Engin Koyun Başkanımız ve yönetimin gayretleri, futbolcularımızın azmi ve taraftarımızın hiç bir zaman azalmayan inancı ile bu mutluluğu yaşadık. Hedefimiz şimdi Süper Lig. Seneye daha büyük coşku ile kupayı kaldıracağız” dedi.

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