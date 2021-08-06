100 çuval midye ile polise yakalandı

Dinçer AKBİR/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi açıklarında tekne ile kaçak midye avcılığı yapan M.B.Ö. deniz polisi tarafından suçüstü yakalandı. 100 çuval midye denize geri bırakıldı.
Olay bugün İzmit Körfezi´nin Gölcük ilçesi Ulaşlı vapur iskelesi açıklarında meydana geldi. Deniz polisi vapur iskelesi açıklarında tekne ile midye avcılığı yapıldığını belirlendi. Polis, 7 metre uzunluğundaki tekne ile avlanan M.B.Ö.´yü yakaladı. Teknede bulunan 100 çuval midye polis tarafından denize bırakılırken, tekneye el konuldu. M.B.Ö. hakkında Su ve Su Ürünleri Kanunu´na muhalefet suçundan idari işlem yapıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR
2021-08-06 20:59:38
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