Oğlunun sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanık tahliye edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğlunun sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanık tahliye edildi

İHA

Oğlunun sevgilisine cinsel istismarda bulunan sanık tahliye edildi

Kocaeli’de oğlunun yüzde 70 zihinsel engelli kız arkadaşına cinsel istismara bulunduğu gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Sanığın tahliye edilmesine tepki gösteren engelli genç kızın ailesi ise yeniden şikayetçi oldu.
Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesinde 2017 yılında meydana geldi. İddiaya göre, olay tarihinde yüzde 70 engelli olan 16 yaşındaki H.A., kendisini ’Eren’ ismiyle tanıtan erkek arkadaşı A.T.’nin babası Ş.T. tarafından cinsel istismara uğradı. Olay günü erkek arkadaşının kız arkadaşı ile tanışmak amacıyla parka giden Ş.T’nin genç kızı servis minibüsüne aldığı, oğluyla evlenmek isteyip istemediğini sorduğu, daha sonra genç kızı kolundan tutup, minibüsün perdelerini de kapatarak cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Ş.T., istismar olayından sonra genç kızı minibüsle aldığı yere geri bıraktı.
Korktuğu için istismar olayını kimseyle paylaşamayan H.A., olaydan 1 buçuk ay sonra annesi Emine Çetin’e anlattı. Kızlarının cinsel istismara uğradığını öğrenince neye uğradığını şaşıran aile de polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Konunun yargıya taşınmasının ardından ise Ş.T. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Olaydan sonra kayıplara karışan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Ş.T. ise 2019 yılının şubat ayında tutuklanarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tahliye edildi
Dosyanın temyize gönderilmesiyle de Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar bozuldu. Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kabulünde yer alan sübuta ilişkin delillerin, dosya içeriğiyle çelişmesi sebebiyle mahkumiyet kararının yerinde olmadığı kanaatine vardı. Bu sebeple 8 Haziran 2021’de Ş.T’nin tahliyesine karar verildi. Ş.T’nin tahliye edilmesiyle korkan ve tedirgin olan aile ise tahliye kararına tepki göstererek, yeniden şikayetçi oldu. Korkuyla kapılan anne ve genç kız, sanığın evlerine gelme ihtimaline karşı köpek sahiplendi.

"Ne yapacağız?"
18 yıl hapis cezası verilen sanığın, 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını söyleyen Türkalay Aybek, "Ş.T.’nin oğlu, benim kızımın erkek arkadaşıymış. Ben bunu sonradan öğrendim. Kızım ve bu çocuk buluşuyorlarmış. Daha sonra Ş.T.’nin oğlu E.T. benim kızıma, "Babamla sen görüş, eğer onay verirse evleneceğiz" demiş. Sonra kızım da babasıyla görüşmüş. Babası Ş.T., kızımızı minibüse koymuş, sesi çıkmasın diye de elini, ayağını bağlamış. Kızım ilk başta korkudan 12 ay anlatamamış. Ama sonra annesine anlatmış, annesi de bana anlattı. Biz gereken işlemleri yaptık. Neden serbest bırakıldı bilmiyoruz"

"Bana, "şikayetçi olma, ben seninle evlenirim" dedi"
Olay tarihinde erkek arkadaşı olan E.T.’nin babası Ş.T. ile plan kurmuş olabileceğini ifade eden H.A. ise "Olay günü beni arabayla aldı, camlar filmliydi. Elimi, kolumu bağladı. Sonra beni aldığı yere bıraktı. "Şikayetçi olma, ben seninle evlenirim" dedi. Bizimkilere hemen anlatamadım. 1 ay sonra anlattım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak midye avcısına suçüstü baskın: 100 kilogram midye ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak midye avcısına suçüstü baskın: 100 kilogram ...
100 çuval midye ile polise yakalandı
YEREL HABERLER 100 çuval midye ile polise yakalandı
Şampiyonluk kupası Körfez’de
YEREL HABERLER Şampiyonluk kupası Körfez’de
Atıl durumda olan okul, kadınların hizmetine sunuluyor
YEREL HABERLER Atıl durumda olan okul, kadınların hizmetine ...
Trafoya sıçrayan yangın, ilçeyi elektriksiz bıraktı
YEREL HABERLER Trafoya sıçrayan yangın, ilçeyi elektriksiz bıraktı
Sevgilisinin evinde başından vurulmuş bulunan Sude öldü
YEREL HABERLER Sevgilisinin evinde başından vurulmuş bulunan Sude ...
Almanya'nın Türkçe rap ekolünü müziğine yansıtıyor Rapçi Anıl Özkan, yeni albümünü dinleyicileriyle buluşturacak
YEREL HABERLER Almanya'nın Türkçe rap ekolünü müziğine ...
Park halindeki otomobil, alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobil, alev alev yandı
18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde ...
Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi koştu Motosikletten düşen gencin ilk müdahalesini trafik polisi yaptı
YEREL HABERLER Kaza yapan gencin yardımına trafik polisi ...
Çayırova'da altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çayırova'da altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
Gebze'den yangın bölgesine yardım eli
YEREL HABERLER Gebze'den yangın bölgesine yardım eli
Başkan Aygün, itfaiye merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Aygün, itfaiye merkezini ziyaret etti
İzmit'ten Manavgat'a yardım tırı
YEREL HABERLER İzmit'ten Manavgat'a yardım tırı
Akmeşe Motocross Parkurunda antrenman turları başladı
YEREL HABERLER Akmeşe Motocross Parkurunda antrenman turları başladı
Kocaeli’de hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kocaeli’de hasarlı binalar yıkılmaya devam ediyor
Çınar Çocuk Evi öğretmen adayları yazılı sınavda ter döktü
YEREL HABERLER Çınar Çocuk Evi öğretmen adayları yazılı sınavda ter ...
Başiskele Belediyesi’nden üniversite adaylarına danışmanlık desteği
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi’nden üniversite adaylarına ...
Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar
YEREL HABERLER Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakaladılar: 4 gözaltı Çalıntı otomobille polisin “dur” ihtarına uymayan şahıslar, aracı bırakıp kaçmaya çalışırken yakalandı Polis ekipleri, şahısları yakalayabilmek için otomobilin lastiklerine ateş açtı Çalıntı otomobille kaçmaya çalışan kadın polis ekiplerine zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Filmleri aratmayan kovalamaca, aracı bırakıp kaçmaya ...
Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan çocuklarını, gözyaşları içerisinde izlediler
YEREL HABERLER Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan ...
Eray Şamdan’ın babası göz yaşlarını tutamadı Eray Şamdan'ın annesi heyecandan müsabakaları izleyemedi
YEREL HABERLER Eray Şamdan’ın babası göz yaşlarını tutamadı Eray ...