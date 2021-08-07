Çocuklar ‘Alice Harikalar Diyarı’ ile eğlendi

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İzmit Belediyesi’nin tiyatro severleri bir araya getirdiği İzmit Tiyatro Günleri’nde çocuklar ‘Alice Harikalar Diyarı’ oyunuyla doyasıya eğlendi.

İzmit Belediyesi’nin yerel tiyatro topluluklarına destek vermek ve pandemi sebebi ile uzun süre sosyal hayattan uzak kalan vatandaşları özledikleri günlere kavuşturmak amacıyla düzenlediği İzmit Tiyatro Günleri’nde “Çevre Tiyatro” oyuncuları ‘Alice Harikalar Diyarı’ oyununu sergiledi. Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da gerçekleşen etkinliğe yoğun katılım sağlanırken çocuklar gönüllerince eğlendi.

İzmit Tiyatro Günleri etkinliği kapsamında bugün Yahya Kaptan Amfi Tiyatro’da saat 18.00’de Çevre Tiyatrosu oyuncuları tarafından ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ ve Alternaif Tiyatro Sahnesi’nde saat 20.00’de ‘Uyanma oyunları’ izleyiciyle buluşacak. 26 Temmuz’da Komedya ile başlayan İzmit Tiyatro Günleri, 8 Ağustos Pazar günü yerel tiyatro kurucularının söyleşisi ile kapanışı yapacak.

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