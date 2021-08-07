Başkan Söğüt İlimtepe yolundaki çalışmaları inceledi

Tütünçiftlikİlimtepe yolundaki çalışmaları yerinde inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “İlk etap sonrası hızlıca ikinci etap başlayacak. Bu bizler için çok önemli bir proje” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Tütünçiftlikİlimtepe yolundaki 1. etap çalışmalarını inceledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan 5.2 kilometrelik yolun ilk etabında başlayan çalışmalar hakkından ekiplerde bilgiler alan Söğüt, projenin bölge için önemli olduğunu belirtti. Tütünçiftlikİlimtepe yolunun Körfez’in beklediği önemli projelerden biri olduğunu ifade eden Başkan Şener Söğüt, “Kent kuzeye doğru büyüyor. Mevcut yol sağlıklı ve nitelikli bir yol değildi. 1. etap çalışmaları devam ediyor. Viyadükün ayakları dikildi ve üst tabliyesine geçilecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız geçen ziyaret etti, ikinci etap için de başlanacağını belirtti. Hazırlıklar da başladı” dedi.

Yılsonuna kadar ilk etap çalışmalarının bitmesinin planlandığını belirten Başkan Şener Söğüt, “Burası tamamlanır tamamlanmaz ikinci etap için de çalışma başlayacak. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bizler için önemli olan bu proje için desteğini esirgemedi” diye konuştu.

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