İzmit’te çocuklar Kur’an-ı Kerim öğreniyor

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İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Merkezi ortaklığında, çocuklar Kuranı Kerim öğrenmeye devam ediyor.

İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında İZMEK’te yaz kursları kapsamında çocuklara yönelik Kuranı Kerim eğitimi verilmeye devam ediyor. Okulların kapanması ile birlikte yaz mevsimini değerlendirmek isteyen çocuklar ve gençler Durhasan ile Zabıtan kurs merkezlerinde Kuranı Kerim ve İlmihal dersleri alıyor.

Yaz tatillerimi faydalı geçirmek isteyen gençler ve çocuklar Kuranı Kerim öğrenmek için İZMEK’i tercih ediyor. 18 yaşına kadar tüm çocuk ve gençlerin yararlanabileceği eğitimler Elifba ile başlayarak kendini daha fazla geliştirmek ve Kuranı Kerimi hatasız okumak isteyenler için Tecvidli okuma şeklinde gerçekleştiriliyor. Kuranı Kerim dersi almak isteyen vatandaşlar 318 00 00 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

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