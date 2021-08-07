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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaabdülbaki Üretici Pazarı’nda satışlar başladı

İHA

Karaabdülbaki Üretici Pazarı’nda satışlar başladı

İzmit Belediyesi tarafından hizmete açılan Karaabdülbaki Mahallesi Üretici Pazarı’nda satışlar başladı.

Kentte üreten vatandaşlara destek sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren İzmit Belediyesi, yapımını tamamladığı Karaabdülbaki Mahallesi Üretici Pazarı’nı faaliyete açtı. Karaabdülbaki Mahallesi’nin yanı sıra Hasancıklar, Ortaburun, Sapakpınar, Sultaniye, Süleymaniye ve Kurtdereli üreticiler de bu stantlardan ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Satışların başladığı ilk gün Karaabdülbaki Mahallesi Üretici Pazarı’na gelen üreticiler, gerçekleştirilen kura sonrası stantlarına yerleştiler. Geçtiğimiz günlerde mahalle sakinleri ile yapılan görüşmelerde alınan karar sonrası her cuma günü stantlarını açarak satışlarını yapabilecekler. Dönüşümlü olarak stantları kullanabilecek olan köylüler, bu sayede aile ekonomilerine katkı sağlayabilecekler.
Karaabdülbaki Mahallesi Üretici Pazarı’nın faaliyete açıldığı ilk gün stantları gezen ve üreticilerle fikir alışverişinde bulunan İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, eksikleri tespit ederek resmi açılışa kadar bunları tamamlayacaklarını belirterek “Resmi açılışımızı önümüzdeki günlerde yapacağız. Bugün itibari ile varsa bir eksiğimiz hem onu görmek hem de doğacak ihtiyaçları açılış öncesinde tamamlayarak bölge halkımıza daha iyi hizmet vermek adına ‘Bismillah’ dedik. Çeşitli çevre köylerden de üreticilerimiz var burada. Toplamda 7 tane satış standımız var. 1 tanesi İzmit Belediyesinin faaliyet kolu olan İzmit Çarşısı’na ait. İzmit Çarşısı ve İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ortak kullanacaklar. Onlar her Cuma günü burada stantta yer almış olacaklar. Daha sonra geriye kalan 6 standımızı da Karaabdülbaki ve civar mahallelerdeki üreticilerimiz kullanacaklar. Stantlarımıza şu ana kadar 22 başvuru var. Pazar duyuldukça başvuru sayımız da artmaya başladı. Kura çekerek kimin, hangi stantta yer alacağını belirledik. 1 stantta şuan itibari ile 4 tane üreticimiz yer alıyor. Hani hep bir slogan vardır, ‘Tarladan tezgâha’ diye burası tam öyle bir yer. Kendi el emeği ürünlerini, kendi emeklerini sergiledikleri ve satışlarını yaptıkları bir alan oluşturduk. Muhtarımıza bu yolda bize eşlik ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.
Mahallelerinde faaliyete geçen pazar sebebiyle mutlu olduklarını belirten Karaabdülbaki Mahallesi Muhtarı Hüdayim Yıldız ise, “Karaabdülbaki Mahallesi Üretici Pazarı stantları artık faaliyete geçti. Biz bu proje ile ilgili 1 yıl kadar önce İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’ten talepte bulunmuştuk, böyle bir şeye ihtiyacımız olduğunu belirtmiştik. Çünkü üreticinin üretme yönünde sıkıntısı yok ama pazarlama yönünde büyük bir sıkıntısı vardı. Biz çevre köylere istinaden böyle bir yerin açılmasını, inşa edilmesini talep ettik. Vatandaşımızı da bu konularda bilgilendirdik, ara ara toplantılar yaptık. Bugün de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürümüz yanımızda bize rehberlik ediyor, tavsiyelerde bulunuyor ve eksiklerimizi tespit ediyor. Dolayısıyla zaman içinde ben faydalı olacağına inanıyorum. İzmit Belediye Başkanımıza bize bu imkanı sağladığı için, üretici pazarını kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Mahalle halkı adına, çevre mahallelerimiz adına hayırlı uğurlu olsun inşallah. Satıcılarımıza, üreticilerimize bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

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