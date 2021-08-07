Gölcük Belediyesi sağanak yağışa karşı önlem aldı

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Gölcük Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı önlem alarak teyakkuza geçti.

Gölcük Belediyesi tüm ekipleriyle şiddetli sağanak yağış sebebiyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de çalışmaları yerinde takip ederek, ekiplere gerekli talimatları veriyor. Yağışlar süresince de ekipler teyakkuz halinde olacak ve çalışmalarını sürdürecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Sezer, “Tüm ekiplerimiz, İSU ekipleri ve karla mücadelede bize büyük destek veren, bu yağışlarda da hazır bekleyen hafriyat firmalarımız ile birlikte sahadayız. Devam etmesi muhtemel yağış için de tıkanan yağmur suyu giderlerini temizleyerek önlem alıyoruz. İlçemizde yağışlardan kaynaklı herhangi bir sıkıntı bulunmuyor” dedi.

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