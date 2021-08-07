Restorandaki cinayetin 5 şüphelisinden 3'ü tutuklandı (2)

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmit'te, Birol Kibar'ın restoranda öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden F.F.B. ve Y. C. ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile serbest bırakıldı. Zeki Şahin, M.Ş. ve B.Y. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2021-08-07 20:08:40



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