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Restorandaki cinayetin 5 şüphelisinden 3'ü tutuklandı (2)

DHA

Restorandaki cinayetin 5 şüphelisinden 3'ü tutuklandı (2)


3 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmit'te, Birol Kibar'ın restoranda öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden F.F.B. ve Y. C. ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile serbest bırakıldı. Zeki Şahin, M.Ş. ve B.Y. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ
2021-08-07 20:08:40

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