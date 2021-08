Restoranda çıkan silahlı kavgaya karışan 3 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde restoranda iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olay ile ilgili 3 kişi tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan restoranda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında çıkan tartışmanın, silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından Birol Kibar, Z.Ş. B.Y. ve F.F.B. isimli şahıslar silahla vurularak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Birol Kibar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen M.Ş., Z.Ş., B.Y., F.F.B.,Y.C. isimli şahısları, suç aleti tabancalar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan F.F.B. ve Y.C. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Z.Ş., M.Ş. ve B.Y. adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

