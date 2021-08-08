Amfibi araç ile 3 günlük ilaçlama yarım günde yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadelenin en önemli aşaması olan larva döneminde yapılacak çalışmalarda amfibi araç kullanıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivrisinekle mücadele ekipleri, ilkbahar mevsiminde başlayan larva mücadelesi çalışmasına 12 ilçede devam ediyor. Mücadele, başta sivrisinek olmak üzere hastalıkların yayılmasına aracılık eden zararlıların üreme alanlarına yönelik olarak gerçekleştiriliyor. Halk sağlığının korunması önceliği ile Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen vektör mücadelesinde en az kimyasal uygulayarak başarı sağlamak hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sivrisinekle mücadele konusunda yıllardan beri kullandığı amfibi araçlarla daha verimli ve etkin bir uygulama gerçekleştiriyor. Dağlık arazi, su, bataklık ve karlı alanlarda tüm engelleri kolaylıkla geçebilen özel amfibi araç ile vektör mücadelesi ekipleri gerek sulak gerekse bataklık alanlarda çalışma yapabilme kabiliyeti kazanıyor. Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen amfibi araç aynı zamanda ağırlık ve ebadının büyük olması ve yüksek hacimli tekerlek sistemi sayesinde dip çamurunu küreme özelliğine de sahip olduğu için, normal şartlarda ilaçlama çalışmalarına olumlu cevap vermeyen alanlarda da başarı imkânı sağlıyor. Araçtaki tekerlek basınç sistemi ön kabinden kontrol edilebiliyor. Bu sayede araç, gerektiğinde zor alanlardan çıkmak için veya yüzme kabiliyetini geliştirmek için kendiliğinden refleks oluşturabiliyor.

Araç aynı zamanda güvenlik ve çalışma standartlarının artırılması için özel ekipman ve sistemlerle donatılarak zorlu şartlardaki ilaçlama çalışmalarına entegre edildi. Bu şekilde 3 kişilik standart araç ve donanıma sahip bir ekip ile 3 günlük çalışma gerektiren zorlu alanlar amfibi aracı sayesinde yarım iş gününde tamamlanabiliyor.

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