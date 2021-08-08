Hereke sahili 30 Ağustos'ta hizmete açılacak

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hereke sahil parkının 30 Ağustos’ta hizmete açılacağını söyledi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Mustafa Altay ve teknik ekiplerin hazır bulunduğu incelemede, projenin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, "Hereke Sahil Parkımızın üçte ikilik kısmı yeşil alan olarak kalacak. Diğer kalan kısım sert zemin olarak planlanırken, ağaç sayısını ve yeşil alan miktarını da artırıyoruz. Sahilimize yeni kazandırdığımız Palmiye ağaçları da bu bölgeye ayrı bir güzellik katacak" dedi.

"30 Ağustos’ta da açılışını yapacağız"

Mevcut parkın yeniden düzenlenmesi için bir çalışma başlattıklarını ve projenin de sona geldiğini dile getiren Başkan Büyükakın, "Körfez Belediyemizle birlikte buradaki parkımızın yenilenmesine karar verdik. İnşallah 30 Ağustos’ta da açılışını yapacağız. Kentimizin tüm sahillerinde buna benzer alanlar oluşturuyoruz. Tüm vatandaşlarımız gelsin, buralarda denizle buluşsun, ailecek keyifli bir vakit geçirsin. İşte bu nedenle Körfez’in tamamında Karamürsel’den Darıca’ya kadar tüm sahillerde benzer çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

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