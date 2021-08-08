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Otobüste 68 Afgan göçmen yakalandı

DHA

Otobüste 68 Afgan göçmen yakalandı


DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde, TEM Otoyolu gişeleri çıkışında durdurulan otobüste bulunan Afganistan uyruklu 68 kaçak göçmen yakalandı, otobüsün 2 sürücüsü gözaltına alındı. 
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde TEM Otoyolu Dilovası gişeleri çıkışında bir otobüsü durdurdu. Yapılan kontrolde, otobüste yolculuk eden 68 kişinin Afganistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. Otobüs şoförleri İ.H.Ç. ve H.D. gözaltına alındı. 68 kaçak göçmen,  işlemleri için İl Göç İdaresi´ne gönderildi. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Dinçer AKBİR
2021-08-08 13:01:56

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