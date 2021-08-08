Fotoğraf çektirmek isterken dalgalara kapılan genç aranıyor Fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıkan genç, dalgalara kapılarak denize düştü

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıkların üzerine çıkan Hüseyin Yılmaz, şiddetli dalgalara kapılarak denize düştü. Gözden kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Sardala koyunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan arkadaşıyla birlikte Kandıra'ya gelen Hüseyin Yılmaz (29), Sardala koyunda fotoğraf çektirmek amacıyla kayalıkların üzerine çıktı. Birden gelen şiddetli dalgalara kapılan genç, denize düşerek gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan Yılmaz'ın bulunması için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları sürüyor.

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