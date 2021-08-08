Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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OTOBÜS FİRMASINDAN AÇIKLAMA

Edremit'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin yaralandığı kazada otobüs firması sosyal medyadan açıklamada bulunarak, kazanın oluşumunun incelendiğini belirterek, başsağlığı dileğinde bulunuldu. Kocaeli merkezli Efe Tur sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Bugün sabah saatlerinde Balıkesir ili sınırlarında gerçekleşen trafik kazasında çok acı kayıplarımız olmuştur. Hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet dileriz. Bu acının tarifi olmasa da ailelerin acısını gönülden paylaşıyoruz. Yaralıların acil şifa bulmasını dilerken, tüm gayretimizle tedavi süreçlerini takip etmekteyiz. Kazanın oluşumu incelenmekle beraber sürecin en şeffaf haliyle kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmek isteriz. Başımız sağ olsun." FOTOĞRAFİZMİT (Kocaeli), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-08-08 14:55:23



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