Tarım teşviklerinden 160 kadın faydalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediyenin tarım teşviklerinden 160 kadının faydalandığını söyledi.

Kocaeli'de tarımın ve hayvancılığın daha fazla gelişmesinin yanı sıra kadının bu alandaki üretime olan katkısının büyüklüğünü artırmak isteyen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bu kapsamda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Kadın çiftçiler başta olmak üzere hayvancılıkla uğraşan her bireyin Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden ve teşviklerinden yararlanması için proje üretmeye devam ettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, "Özellikle köylerimizde yaşayan tarım ve hayvancılık alanında üretim gerçekleştiren, tarıma dayalı bir ekonomi modelini benimseyen kadınlarımızın yanındayız. Bugüne kadar 160 kadın vatandaşımız verdiğimiz tarım teşviklerinden yararlandı. Bunların 7 tanesi TABİP projesinde yer alıyor. Biz bu sayıyı az buluyor, daha fazla kadınımızın verdiğimiz tarım ve hayvancılık teşviklerinden yararlanmasını ve üretim gerçekleştirmesini istiyoruz" dedi.



"Tıbbi Aromatik Bitkiler projesi hızla ilerliyor"

Tarımsal ve hayvancılık alanında akıllı tarım uygulamalarına da ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, Tıbbi Aromatik Bitkiler projesi hızla ilerlediğini kaydetti. Büyükakın, "Tüm desteğimizi orada da sürdürüyoruz. Önemli olan çiftçilerimizin daha verimli bir üretim yapmalarını sağlamaktır. İnşallah oradaki süreçte zamanla çiftçiye akıllı destekler verilmesini, akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması yoluyla aynı dekar başına aynı büyüklükte arazi başına elde edilen ürün verimini artırmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.



"Artık tarım stratejik bir sektördür"

Tarımla uğraşan ve girişimci bir ruhla hareket eden kadınların tecrübelerini aktarmalarını da çok önemsediklerini belirten Büyükakın, "Bugün dünyanın ve ülkemizin geldiği noktada artık tarım stratejik bir sektördür. Tarımda, Ata Tohumu Projesiyle yerel tohumların toplandığı, kayıt altına alındığını, Tohum Gen Bankası'nda yerli tohumların çoğaltılması ülkemiz adına çok önemlidir. Kentimizde şu ana kadar Kandıra kıl biberi, salçalık biber ile Kandıra Anka domates ve turuncu çeri kokteyl domates ata tohumu olarak tescil edildi. İnşallah bunlara yenileri de eklenecek. Tabi son olarak şunu da ifade etmek isterim ki Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanında vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımıza daha fazla pozitif ayrıcalık yapmaya da aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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