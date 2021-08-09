KTO’dan anlamlı etkinlik

Körfez Ticaret Odası, Tema temsilcileri ve Körfez Belediyesi organizasyonunda, orman yangınlarına dikkat çekmek için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

İlimtepe Hayvan pazarı alanında düzenlenen etkinlikte çevremizi temiz tutalım, ormanlarımızı koruyalım sloganı ile hem ormanlık alana fırlatılan ve yangına neden olan cam şişeler ve çöplerde toplanarak soruna dikkat çekildi. Etkinliğe Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, TEMA İl Temsilcisi Nermin Tol, Körfez Tema İlçe Sorumlusu Fatih Uykun, İlimtepe Muhtarı Kazım Elmas, Körfez Belediyesi yetkilileri ve çevre gönüllüleri katıldı. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi e aynı zamanda TEMA Körfez sorumlusu Fatih Uykun düzenlenen etkinlik ile ilgili, “’Çevremizi Temiz Tutalım, Ormanlarımızı Koruyalım’ sloganıyla organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Maalesef yangınların çoğunluğunun nedeni insanlardır. Birçok ülkede çıkan yangınların yüzde 85 kadarı insan faaliyeti sonucunda başlıyor. Ormanlık alanlara fırlatılan cam şişeler, güneşten gelen kavurucu ışınları tek bir noktada toplayarak, çalı çırpıyı tutuşturabilmekte ve yangınları başlatabilmektedir” dedi.

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ise, “Körfez Ticaret Odası ile TEMA Körfez sorumluluğu olarak çok güzel işbirlikleri gerçekleştirdik. Öncesinde eğitim komitesinin TEMA gönüllüsü komite olması, misafirler adına TEMA üyeliği gibi çok güzel farkındalık çalışmaları gerçekleştirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik ile de bu çalışmalara katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

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