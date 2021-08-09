Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan havaalanında karşılandı

Tokyo 2020 olimpiyatlarında karate branşında olimpiyat ikincisi olarak Türkiye’ye ilk madalyasını getiren ve tarihe geçen Eray Şamdan’ı, havaalanında Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık karşıladı.

Tokyo Olimpiyatları’nda büyük bir başarıya imza atan ve kazandığı gümüş madalyayla tarihe geçen Darıca Belediyesi’nin milli sporcusu Eray Şamdan Türkiye’ye döndü. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da milli sporcuyu sabahın ilk ışıklarında İstanbul Havaalanı’nda karşıladı. Havaalanına Başkan Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık’a milli sporcunun anne ve babası, Darıca İlçe Spor Müdürü Resul Kotan, Darıca Belediyesi meclis üyeleri, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları da milli sporcuyu karşılamak için havaalanına gitti. Havaalanında milli sporcuyu çiçeklerle karşılayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Eray Şamdan’a çiçek vererek tebrik etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla havaalanı çıkışında bekleyen sporcular da tezahüratlarla milli sporcuyu karşıladı. Oldukça mutlu olduğunu dile getiren Eray Şamdan, Başkan Muzaffer Bıyık ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da başarılı sporcuya yaşattığı gurur için teşekkür ederek “Evine, yurduna hoş geldin. Bize yaşattığın gurur için teşekkür ediyoruz. İnşallah başarılarının devamı gelecek” dedi.

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