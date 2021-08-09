5 aylık husumet otobüs durağında silahlı pusuya dönüştü Otobüs sürücüsünü ilk iş gününde silahla yaralayıp yerde darp ettiler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsünün ilk iş gününde aracından iner inmez silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Sürücüsün aracındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silahlı iki saldırgan ateş ederek yaraladıkları sürücüyü yerde tekmeledikleri görünüyor.

Olay, dün Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Körfezİzmit halk otobüslerinin son durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden bıraktığı otobüs şoförlüğü mesleğine bugün yeniden başlayan Adem Y., ilk iş gününde aracından indiği durak bahçesinde oturmak istediği sırada husumetlisi Cemalettin A. tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 58 NK 302 plakalı otomobille durağa gelen ve husumetlisi olduğu iddia edilen iki şüpheli, Adem Y.'ye kurşun yağdırdı. 6 el ateş eden zanlı, daha sonra yeğeni ile otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı, kalçasından yaralanan Adem Y. ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.



5 aylık husumet durakta silahlı pusu ile bitti

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, silahlı saldırgan Cemalettin A. ve yeğenini yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şahısların, 5 ay önce başlayan bir husumet sebebiyle olay günü yolcu dolu olan Adem Y.’nin aracının önünü kestikleri, daha sonra durakta bekleyerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri öğrenildi. Saldırganların ilk ifadelerinde ise Adem Y.’nin eşine mesaj gönderdiği için aralarında husumet yaşandığını iddia ettikleri öğrenildi.

Öte yandan otobüs sürücüsünün yaralandığı anlar ise kullandığı aracın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsten inen Adem Y., duraktaki banklara oturmak için yöneldiği sırada kendisini bekleyen Cemalettin A.’nın açtığı ateşle yaralanıyor. Yaralanan Adem Y., kendisine ateş eden şahsın üzerine atlayarak bir süre boğuşuyor. O sırada olay yerine gelen saldırganın yeğeni ise Adem Y.’nin elinden kurtardığı Cemalettin Y. ile yaralı sürücüyü yerde tekmeleyerek darp ettikten sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

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