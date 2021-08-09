Ünlü başpehlivanlar 41 bin TL'lik kemerin sahibi olmak için kol bağlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü başpehlivanlar 41 bin TL'lik kemerin sahibi olmak için kol bağlayacak

İHA

Ünlü başpehlivanlar 41 bin TL'lik kemerin sahibi olmak için kol bağlayacak

Kocaeli'de efsane başpehlivan Ahmet Taşcı adına düzenlenecek Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde ünlü başpehlivanlar 41 bin TL değerindeki altın kemerin sahibi olmak için bel bağlayacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsünü düzenlenecek olan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin lansmanı Maide Restaurant’ta gerçekleştirildi. Başpehlivana verilecek 41 bin TL değerindeki altın kemerin de sergilendiği basın toplantısında Kocaelili güreşçiler iddialı sözleriyle rakiplerine adeta gözdağı verdi. Karamürsel’in efsane başpehlivanı Ahmet Taşçı onuruna düzenlenen güreşler için gerçekleştirilen basın toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun yanı sıra efsane başpehlivan Ahmet Taşçı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dört kez başpehlivan olan Ali Gürbüz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un güreşçisi Faruk Akkoyun, Başpehlivan İsmail Koç, Kırkpınar Yağlı Güreş başpehlivanı Recep Kara, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanan aynı zamanda Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve çok sayıda başpehlivan katıldı.
Lansman programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 15 Ağustos Pazar günü yapılan olan Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin Kocaeli’nin gururu, Türk milletinin gönlüne taht kurmuş bir başpehlivan olan Ahmet Taşçı adına organize edildiğini ifade etti. Gündoğdu, “Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde bu yıl 70 başpehlivan, 75 baş altı pehlivanı ve bine yakın güreşçimizin el bağlamasını bekliyoruz. 650 bin TL değerinde ise çeşitli ödül bütçesi ayırdık. 14 farklı kategoride yapılacak güreşlerde 4 farklı madalya verilecek. Altın kemerin değeri ise 41 bin TL. Altın kemerimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından takılacak” dedi.
Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde 1 ton yağ kullanılacağını belirten Gündoğdu, “Alana gelen misafirlerimizden ricamız pandemi kurallarına rivayet etsinler. Yağlı güreşlerimiz canlı yayınlanacak. Er meydanına çıkacak tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.
Karamürsel'e 2. altın kemeri getiren ve bu dalda hem kendisine hem de ilçeye bir rekor kazandıran Türkiye Başpehlivanı Ahmet Taşçı ise bu yılki organizasyonun kendi adına düzenlenmesinin son derece gurur verici olduğunu kaydetti. Taşçı, “Kocaeli’nin güreş alanında çok büyük bir başarısı var. İsteriz ki nice altın kemerler Kocaeli’ye gelsin. Ata sporunu destekleyen pehlivanlarımıza çok teşekkür ediyorum. En çok ilgi görülmesi gereken spor olarak görüyorum. Tarihimize sahip çıkmamız lazım” şeklinde konuştu.
Başpehlivan Ali Gürbüz ise, “Kocaeli güreşçiyi seven bir şehir. Nice başpehlivanlar çıktı. İnşallah bundan sonra da güreşe ve güreşçiye değer vermeye devam edecektir. Böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştirdiği için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim. Sekapark’ta çok güzel güreşler yapıp seyircilerimize kıran kırana bir yarış izleteceğimizi umuyorum” ifadelerini kullandı.
Kocaeli’de geleneksel hale gelen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin bu yıl yapılacak organizasyonunda Kırkpınar’da altın kemeri takan Ali Gürbüz’ün de aralarında olduğu 70 başpehlivan ile binin üzerinde sporcu kol bağlayacak. Yağlı Güreş yarışları 15 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Dev organizasyon bu yıl tarihi Kırkpınar Güreşlerinin efsane ismi Karamürselli Ahmet Taşçı onuruna düzenleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5 aylık husumet otobüs durağında silahlı pusuya dönüştü Otobüs sürücüsünü ilk iş gününde silahla yaralayıp yerde darp ettiler
YEREL HABERLER 5 aylık husumet otobüs durağında silahlı pusuya ...
Başkan Büyükgöz taburcu oldu
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz taburcu oldu
Balıkesir'deki otobüs kazasında vefat eden 6 kişi Kocaeli’de defnedilecek - Taziyeye gitmek için yola çıkmışlar
YEREL HABERLER Balıkesir'deki otobüs kazasında vefat eden 6 kişi ...
Kayalık üzerinde fotoğraf çekilirken dalgalara kapılan genç bulunamadı
YEREL HABERLER Kayalık üzerinde fotoğraf çekilirken dalgalara ...
Olimpiyatlarda tarih yazan Eray Şamdan yurda döndü Olimpiyat ikincisi sporcu coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Olimpiyatlarda tarih yazan Eray Şamdan yurda ...
Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan havaalanında karşılandı
YEREL HABERLER Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan havaalanında ...
KTO’dan anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER KTO’dan anlamlı etkinlik
Avrupa'da bulamadılar, çocukları için akın akın Türkiye’ye geliyorlar Avrupa’da çocukları için bulamadıkları umudu Türkiye’de buldular
YEREL HABERLER Avrupa'da bulamadılar, çocukları için akın akın ...
Tarım teşviklerinden 160 kadın faydalandı
YEREL HABERLER Tarım teşviklerinden 160 kadın faydalandı
Patibüs yangın bölgelerinde
YEREL HABERLER Patibüs yangın bölgelerinde
Polis ve belediye ekipleri ormanları temizliyor
YEREL HABERLER Polis ve belediye ekipleri ormanları temizliyor
Başkan Kocaman çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman çalışmaları inceledi
İzmit Belediyespor, Amerikalı pivotu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor, Amerikalı pivotu kadrosuna kattı
Otobüs şoförü ilk iş gününde dehşeti yaşadı Otomobille durağa giren zanlı, otobüs şoförüne 6 el ateş etti
YEREL HABERLER Otobüs şoförü ilk iş gününde dehşeti ...
Kandıra´da 1 kişi boğuldu, kayıp 2 kişi aranıyor 
YEREL HABERLER Kandıra´da 1 kişi boğuldu, kayıp 2 kişi aranıyor 
Amcasıyla birlikte girdiği denizde kaybolan çocuk hala bulunamadı Arama çalışmalarına yoğun dalgalar sebebiyle ara verildi, kıyıdan gözlem sürüyor
YEREL HABERLER Amcasıyla birlikte girdiği denizde kaybolan çocuk ...
Yeğeniyle girdiği denizde boğuldu
YEREL HABERLER Yeğeniyle girdiği denizde boğuldu
Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 yaralı (5)
YEREL HABERLER Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 15 ölü, 17 ...
İzmit Tiyatro Günlerinde 'uyanma' oyunu beğeni aldı
YEREL HABERLER İzmit Tiyatro Günlerinde 'uyanma' oyunu beğeni aldı
Fotoğraf çektirmek isterken dalgalara kapılan genç aranıyor Fotoğraf çektirmek için kayalıklara çıkan genç, dalgalara kapılarak denize düştü
YEREL HABERLER Fotoğraf çektirmek isterken dalgalara kapılan genç ...
Otobüste 68 Afgan göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Otobüste 68 Afgan göçmen yakalandı
Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışı sona erdi
YEREL HABERLER Biathle-Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım ...
Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 68 kaçak göçmen yakalandı
Ofis açmak isteyen emlakçıların okuması gereken kitap çıktı Sınavlara hazırlanan emlakçılar için sektörün ilk kaynak kitabını çıkardı
YEREL HABERLER Ofis açmak isteyen emlakçıların okuması gereken kitap ...