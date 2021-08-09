Fransa´dan tatil için geldiler, Balıkesir'deki otobüs kazasında öldüler

Ergün AYAZNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)FRANSA´dan geldikleri Türkiye´de tatile gitmek için bindikleri yolcu otobüsünün Balıkesir´de devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Sevim Kızılırmak (52), kızı Melisa Kızılırmak (20) ve oğlu Ozan Ahmet Kızılırmak (17), Kocaeli´nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.
Fransa´da yaşayan Sevim Kızılırmak, oğlu Ozan Ahmet ve kızı Melisa ile Kocaeli´nin Körfez ilçesinde bulunan evlerine geldi. Burada bir hafta kalan aile, daha sonra Ayvalık´ta tatil yapmak amacıyla bir otele rezervasyon yaptırdı. Kızılırmak ailesinin, İzmit Otogarı´ndan bindiği otobüs, Balıkesir´de kaza yaptı. Kazada Sevim Kızılırmak ile çocukları Melisa ve Ozan Ahmet'in de aralarında bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi.
Fransa´da olan Selahattin Kızılırmak ve küçük oğlu Mikail Kızılırmak, kaza haberini alır almaz hemen Türkiye´ye geldi. Körfez ilçesinde bulunan Esentepe Yeni Camisi´nde kılınan cenaze namazı öncesi Selahattin Kızılırmak, eşinin tabutuna sarılıp öptü. Mikail Kızılırmak da cenazede gözyaşlarına boğuldu. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri İlimtepe Belen aile mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Nabi YAZICI
2021-08-09 15:25:32
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